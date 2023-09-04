Маляр розповіла, скільки території вже деокуповано на Бахмутському напрямку

Українські військові на Бахмутському напрямку вже звільнили близько 47 квадратних кілометрів, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

За її словами, на сході «дещо змінюється локальна динаміка», але він все ще залишається основним напрямком наступу армії РФ – «окупанти постійно намагаються наступати на Лиманському, Куп’янському, Мар’їнському та Авдіївському напрямках».

Заступниця міністра зазначила, що на Бахмутському напрямку «дійсно гаряче».

«Бої точаться довкола Бахмута – як на півдні, так і на півночі. На північному фланзі протягом усього минулого тижня було дуже гаряче у районах Кліщіївки, Курдюмівки та Озерянівки. Росіяни безуспішно намагалися відновити втрачене положення», – каже Маляр.

Вона додала, що від початку наступу на Бахмутському напрямку звільнено 47 квадратних кілометрів: зокрема, протягом минулого тижня у районах Кліщіївки, Курдюмівки та Озерянівки було деокуповано три квадратних кілометри.

Маляр нагадала, що «буквально два тижні тому епіцентрами боїв на сході був Куп’янський напрямок, активним залишається Лиманський напрямок». Водночас, за її словами, на Лиманському напрямку армія РФ намагається «активно рухатися в районах Новоєгорівки та Білогорівки, але ЗСУ її потужно зупиняють».

Крім того, Маляр каже, що «дуже гаряче на Авдіївському та Мар’їнському напрямках»: минулого тижня «ворог намагався наступати в районах Авдіївки, Мар’їнки, Красногорівки та Новомихайлівки, при цьому наші військові перебувають в активній обороні та не дають ворогу оточити Авдіївку чи захопити Мар’їнку».

«Це дуже активна робота, хоча в новинах це просто фраза: «Ідуть бої»», – сказала вона.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони України продовжують наступ на Бахмутському та Мелітопольському напрямках.