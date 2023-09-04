Вночі ППО збила на півдні та на сході України 23 дрони-камікадзе – Повітряні сили

У ніч проти 4 вересня сили та засоби Повітряних сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищили на півдні та сході України 23 ударних дрони-камікадзе, повідомили ПС ЗСУ.

«У ніч на 4 вересня ворог атакував ударними БПЛА Shahed-136/131 з південного та південно-східного напрямку (мис Чауда, Крим та Приморсько-Ахтарськ, РФ). Усього були зафіксовані пуски 32 дронів, які атакували Одеську і Дніпропетровську області»,– кажуть військові.

Застосовувались винищувальна авіація, зенітні ракетні війська та підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони, уточнили в ЗСУ.

Вранці 4 вересня командування Повітряних сил ЗСУ попереджало, що в напрямку Дніпропетровської області прямують ударні безпілотники армії РФ, там було оголошено повітряну тривогу. У небі над областю силами ППО було збито шість дронів.

Також армія РФ у ніч проти 4 вересня атакувала й південь Одеської області, зокрема Ізмаїльський район, застосовуючи ударні дрони типу «Шахед», які запускали у кілька хвиль.