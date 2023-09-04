ППО знищила 6 дронів над Дніпропетровщиною, є влучання – ОВА

У небі над Дніпропетровщиною вранці 4 вересня знищено шість ударних дронів-камікадзе, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Ніч на Дніпропетровщині минула без обстрілів. Втім ранок почався з ворожої атаки. 6 безпілотників в небі над областю знищили захисники з ПвК «Схід», – зазначив він.

Лисак уточнив, що є влучання по інфраструктурному об’єкту в Дніпровському районі.

«Там виникла пожежа. Наразі наслідки уточнюються. Попередньо, без загиблих та постраждалих», – зазначив він.

Вранці 4 вересня командування Повітряних сил ЗСУ попереджало, що в напрямку Дніпропетровської області прямують ударні безпілотники армії РФ, там було оголошено повітряну тривогу.

Також армія РФ у ніч проти 4 вересня атакувала й південь Одеської області, зокрема Ізмаїльський район, застосовуючи ударні дрони типу «Шахед», які запускали у кілька хвиль.