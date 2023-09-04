У Міноборони РФ повідомили про нову «атаку безпілотників»

У Міністерстві оборони Росії кажуть про нібито нову «атаку безпілотників».

У телеграм-каналі відомства у ніч проти 4 вересня заявили про «припинення спроби атаки дронів», а в самому нальоті традиційно звинуватили Україну.

У російському міністерстві стверджують, що нібито засобами протиповітряної оборони «було знищено два дрони літакового типу». Перший – у повітрі над акваторією Чорного моря поблизу окупованого Криму, а другий – над територією Курської області.

У ніч на 30 серпня російські регіони зазнали масової атаки безпілотників. У Міноборони заявили, що засобами ППО були збиті три дрони в Брянській області, два – в Рязанській області, по одному – в Орловській, Калузькій та Московській областях.

Крім цього, був атакований аеропорт Пскова, розташований за 700 кілометрів від кордону з Україною; в результаті атаки пошкоджені чотири літаки Іл-76. Міноборони не згадувало наліт на Псков у своїх офіційних повідомленнях.