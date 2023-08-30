Поблизу Брянська збиті два безпілотники – місцева влада

Над Брянським районом у Росії увечері 30 серпня були збиті два безпілотники, повідомив губернатор регіону Олександр Богомаз.

За даними чиновника, постраждалих та руйнувань немає.

У Міноборони РФ також повідомили, що «над територією Брянської області знищені два українські безпілотні літальні апарати літакового типу».

Російське військове відомство також заявило, що ввечері 30 серпня в анексованому Криму знищено українську ракету.

У ніч на 30 серпня російські регіони зазнали масової атаки безпілотників. У Міноборони заявили, що засобами ППО були збиті три дрони в Брянській області, два – в Рязанській області, по одному – в Орловській, Калузькій та Московській областях.

Крім цього, був атакований аеропорт Пскова, розташований за 700 кілометрів від кордону з Україною; в результаті атаки пошкоджені чотири літаки Іл-76. Міноборони не згадувало наліт на Псков у своїх офіційних повідомленнях.