Супутникові фото: з півдня Кримського мосту Росія встановлює загородження від морських дронів

Росіяни встановили баржі на південь від Керченського мосту, які мають стати загородженням проти українських морських дронів. Про це повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії з посиланням на супутникові світлини.

У розпорядженні Радіо Свобода опинилися супутникові знімки сервісу Planet.com, на яких видно, що на південь від мосту встановили баржі: вони не «затоплені», а, швидше за все, закріплені якорями на одному місці.

Ці баржі, ймовірно, будуть використані як основа для загородження проти українських морських дронів.

Раніше в українській розвідці заявили, що росіяни затоплюють пороми, щоб захистити Керченський міст. У ГУР стверджують, що армія РФ планує затопити щонайменше шість плавзасобів для створення захисної смуги перед мостом. Між затопленими поромами російські військові збираються встановити бонові загородження.

Повідомлення про встановлення бонових загороджень біля мосту також з’явилися у кримських пабликах та російських ЗМІ. Проте журналісти Крим.Реалії у серпні не знайшли підтверджень цьому.

Читайте також: Буданов про нещодавні вибухи біля Керченського мосту: там була інша ціль

12 серпня повідомляли про щонайменше дві атаки на Керченський міст. Спочатку російська окупаційна влада заявила про збиття двох ракет. У Міноборони РФ заявили, що по Керченському мосту намагалися завдати удару С-200, українську ракету нібито збили. Руйнувань не було, стверджували у російському відомстві. Українська сторона заяви Москви тоді не коментувала.

Згодом стало відомо про повторні вибухи поблизу мосту. Підконтрольний Росії голова Криму Сергій Аксьонов заявив, що Керченський міст атакувала ще одна ракета. Він стверджував, що ракету збили над Керченською протокою.