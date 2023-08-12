Удари по території Росії підривають довіру до Кремля і допомагають контрнаступу ЗСУ – експерти

Україна має право обстрілювати об’єкти всередині Росії, на цьому сходяться більшість військових експертів, з якими поспілкувалися кореспонденти «Голосу Америки». Щоправда, профільні експерти зауважують, що ці атаки не відіграють суттєвої воєнної ролі у нинішній війні. Зокрема, поки коментують, наскільки виправданими є обстріли всередині Росії, і чи можливо виграти війну, не обстрілюючи землю противника.

Виправданими вважає атаки дронами по російських містах, якщо це робила Україна, директор Євразійської програми Інституту досліджень закордонної політики Роберт Гамільтон. За його словами, в Росії обстрілюють здебільшого військові або стратегічні об'єкти, що допустимо міжнародними нормами ведення війни. При цьому, зауважує експерт, ці обстріли не змінюють хід війни.

Це підриває уявлення людей у Росії, що їхній уряд є здатним захистити себе від значно меншого сусіда, до якого росіяни вторглися без будь-якої причини

«Не обов'язково атакувати ворога на його території, щоб перемогти у війні. Спосіб, як здолати ворога у війні, полягає в тому, щоб всебічно перемогти його армію на полі бою, або виснажити його армію настільки, щоб він переглянув свої військові цілі на вашу користь. Україна може це зробити, не атакуючи цілі в Росії. Це складніше, але це можливо», – зазначає колишній американський військовий Роберт Гамільтон.

Чого Україна може досягнути атаками безпілотників по цілях в Росії, продовжує він, це підірвати довіру до російського уряду всередині країни.

«На мою думку, це підриває уявлення деяких людей у Росії про те, що їхній уряд є могутнім і здатним захистити себе від значно меншого сусіда, до якого росіяни вторглися без будь-якої причини», – сказав в інтерв'ю «Голосу Америки» Роберт Гамільтон.

З цим погоджується колишній верховний командувач військ НАТО в Європі, американський генерал у відставці Філіп Брідлав.

Росіянам зараз доведеться побачити, що незаконна, нелюдська, аморальна війна Путіна також призведе до нападу на них самих

«Я думаю, що військове значення цих атак, напевно, не дуже велике. Але вони мають емоційне значення. Я вважаю важливим той факт, що росіянам зараз доведеться побачити, що незаконна, нелюдська, аморальна війна Путіна також призведе до нападу на них самих», – аналізує генерал Брідлав.

А от український професор Андрій Харук з Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного вважає удари по території РФ необхідними.

За його словами, на об’єктах, які атакували безпілотники, зосереджена російська військова логістика. Якщо не знищити їхні аеродроми та місця боєприпасів, то визволення окупованої території України буде вкрай складним, каже він.

«Перемоги можна буде досягнути лише тоді, коли Росія втратить можливість для чергової агресії проти України. В усіх інших випадках це буде не мир, це буде лише перемир’я», – коментує Андрій Харук.

Роберт Гамільтон погоджується, що атаки безпілотників по Росії зменшують здатність Кремля посилювати бойову міць своєї армії, утім, за словами військового експерта, українці не зможуть повністю знищити російську армію – вона надто велика і може відновити свій склад.

Експерт консервативного Американського інституту підприємництва у Вашингтоні Геррі Шмітт, який займається там питаннями оборони та безпеки, також називає удари безпілотників та ракет «цілком розумними», але такими, що не змінять хід війни.

«Я не думаю, що їм необхідно переносити війну конкретно в Росію. …Я б не хотів, щоб це відвертало їхню увагу, з точки зору ресурсів, щоб не використовували те, що потрібно на полі бою», – зауважує Шмітт.

Українці мають на це повне право, але питання – чи варто це робити?

На його думку, якби навіть країни Заходу дозволили Україні використовувати ракети великої дальності за межами своїх кордонів, обстріли Росії – не найкорисніший спосіб використання цієї зброї.

«Українці мають на це повне право, але питання – чи варто це робити? … Ці види зброї будуть найбільш корисними, якщо їх використовувати для ударів по Криму та російських військових можливостях на окупованих територіях», – зазначив Геррі Шмітт.

Ми повинні надати українцям ударні можливості великої дальності

На необхідності надати Україні більше ракет великої дальності і дозволити українцям самостійно обирати цілі наголошує Ян Бжезинський з аналітичного центру «Атлантична рада».

«Ми повинні надати українцям ударні можливості великої дальності, які дозволять їм більш ефективно вражати ключові цілі на контрольованій Росією українській території та власне у Росії. Ці цілі включатимуть командні та контрольні центри, лінії зв’язку, мости, дороги, залізниці, склади, де зберігаються боєприпаси, паливо, не лише зброя. Це все законні цілі. Ми не повинні обмежувати Україну таким чином», – сказав Ян Бжезинський, експерт «Атлантичної ради».

«Ми досі не даємо Україні те, що їй потрібно, з точки зору можливостей проникнути далеко в російські лінії постачання, командні центри та інші місця, які вони повинні знищити, щоб продовжувати здійснювати цей контрнаступ», – продовжує Бжезинський.

Я щодня наголошую на ракетах ATACMS, на можливості утримувати весь Крим під загрозою за допомогою зброї

Щоб Україна перемогла у війні, вона має отримати американські ATACMS, і це має бути лише початок, наголошує генерал Брідлав.

«Я щодня наголошую на ракетах ATACMS, на можливості утримувати весь Крим під загрозою за допомогою зброї, яка здатна проникати й завдавати неймовірної шкоди російським військовим силам. Ми маємо ситуацію, яку я називаю дуже неприродною для цього моменту війни. Західні країни фактично заборонили Україні використовувати свою зброю для ударів по Росії. Але скільки разів Росія завдавала ударів по Києву? Сотні і сотні разів», – не приховує емоцій генерал Філіп Брідлав.

Поширення на Україну гарантій безпеки НАТО дозволило б ліквідувати цю небезпеку і зняло б необхідність ударів по території Росії

Якщо Україні не дозволяють стріляти західною зброєю по Росії, тоді Києву мають надати якісь гарантії безпеки, наприклад, гарантії НАТО, підсумовує в інтерв'ю «Голосу Америки» український військовий історик Андрій Харук.

«Поширення на Україну гарантій безпеки НАТО дозволило б ліквідувати цю небезпеку і зняло б необхідність ударів по території Росії. Бо зараз ми перебуваємо в ситуації двох боксерів, в одного з яких зв'язані руки, він не може їх на всю довжину використати. А інший же без усіляких обмежень завдає ударів, лупить відповідно по болючих місцях. Це зрештою несправедливо», – каже професор Андрій Харук.

Найкращою гарантією безпеки для України більшість американських експертів також назвали членство в НАТО. І Україна має високі шанси приєднатися до Північноатлантичного льянсу, кажуть вони. Для цього потрібно немало-небагато: перемогти російську армію.