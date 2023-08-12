На тлі повідомлень про атаки Керченського мосту ГУР опублікувало відео роботи надводного безпілотника

На тлі повідомлень про атаки Керченського мосту Головне управління розвідки Міноборони України опублікувало відео роботи надводного безпілотника.

На відео вказані дати – травень, червень, серпень (1 і 3 серпня) – закінчується відеоряд фразою «Це наше море».

«Продовжуємо нищити московських загарбників на землі, в повітрі й на воді! Слава Україні!» – повідомила в телеграмі пресслужба ГУР.

12 серпня повідомлялося про щонайменше дві атаки на Керченський міст. Спочатку російська окупаційна влада заявила про збиття двох ракет. У Міноборони РФ заявили, що по Керченському мосту намагалися завдати удару С-200, українську ракету нібито збили. Руйнувань не було, стверджували у російському відомстві. Українська сторона заяви Москви не коментувала.

Згодом стало відомо про повторні вибухи поблизу мосту. Підконтрольний Росії голова Криму Сергій Аксьонов заявив, що Керченський міст атакувала ще одна ракета. Він стверджує, що ракету збили над Керченською протокою.

Редакція Радіо Свобода не може оперативно підтвердити інформацію.

Від початку російського повномасштабного вторгнення в Україну Керченський міст був пошкоджений вибухами двічі. Востаннє – 17 липня, а перед тим – у жовтні 2022 року.

Також у ніч проти 5 серпня кримські і російські телеграм-канали повідомляли про вибухи в районі Керченського мосту.