У ГУР прокоментували руйнування Керченського мосту

Останні події, які відбуваються з логістикою російських військ, наближають перемогу України, заявив Радіо Свобода представник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Андрій Юсов, коментуючи ситуацію з Керченським мостом.



«Не можемо ні підтвердити, ні спростувати. До цього точно причетний рашистський режим і особисто Путін як віддав наказ про анексію Криму, про вторгнення в Україну. Це є наслідком цих подій безмовно», – розповів представник ГУР в ефірі програми «Свобода Live», відповідаючи на запитання щодо ймовірної причетності ГУР до підриву Керченського мосту.

«Сам міст – абсолютно незаконна споруда, тобто такий величезний МАФ, який є незаконним з точки зору як українського права, так і міжнародного. А якщо міст – незаконний, то і все, що там відбувається, – цього немає, можна сказати», – зауважив він.

Юсов зазначив, що після перемоги України будемо дізнаватися багато деталей.

«Факт того, що відбувається з логістикою окупантів, – це добре, це наближає перемогу, а причини – чому це сталося – думаю, що їх варто обговорювати трошки пізніше», – додав представник ГУР.

Удосвіта 17 липня окупаційна влада Криму повідомила про «надзвичайну подію» на Кримському мосту, у зв’язку з чим рух по ньому зупинено. Мінтранс Росії заявив, що на прольотах Кримського мосту пошкоджено дорожнє полотно, хоча з оприлюднених фото і відео виглядає на руйнування опори мосту, можливо, й не однієї. Російські транспортники раніше це заперечили. Влада вже підтвердила, що через події на мосту дві людини загинули і одна – постраждала.

Національний антитерористичний комітет Росії повідомив, що на Кримський міст було здійснено терористичну атаку з допомогою двох безпілотних надводних апаратів. Росія звинувачує в цьому українську сторону.

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Низка українських ЗМІ з посиланням на свої джерела повідомила, що руйнування на Кримському мосту – це спільна робота СБУ та ВМС. Офіційного підтвердження таких даних немає. В українській розвідці також це не коментували.