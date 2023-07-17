Вранці 17 липня, з'явився повідомлення про нову «надзвичайну подію» на Керченському (Кримському) мосту – вибухи з подальшим руйнуванням дорожнього полотна. Радіо Свобода і Крим.Реалії публікують свіжу інформацію про те, що сталося.

Російський голова Криму Сергій Аксьонов заявив, що рух на Керченському (Кримському) мосту зупинили. За його словами, сталася надзвичайна подія.

«На Кримському мості зупинено рух: сталася надзвичайна подія у районі 145-ї опори з боку Краснодарського краю. Працюють правоохоронні органи та всі відповідальні служби», – написав чиновник російської окупаційної влади Криму у своєму телеграм-каналі.

Інші телеграм-канали опублікували відео руйнувань Кримського мосту. На кадрах видно, що один проліт мосту зійшов з опори, ще один був пошкоджений.

У Мінтрансі Росії теж повідомили про пошкодження дорожнього полотна на прольотах моста. Телеграм-канали пишуть про вибух та публікують фото потерпілого позашляховика.

Проросійський блогер Олександр Таліпов написав про два вибухи – о 3:04 та о 3:20.

Національний антитерористичний комітет Росії повідомив, що в ніч на 17 липня на Кримський міст було здійснено терористичну атаку з допомогою двох безпілотних надводних апаратів.

Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за статтею про теракт, в якому звинувачує українську сторону.

«У рамках кримінальної справи призначено необхідні експертизи. Слідством встановлюються особи з числа українських спецслужб та збройних формувань, причетні до організації та виконання цього злочину», – йдеться в повідомленні.

На в'їзді на міст з боку Краснодарського краю РФ утворився багатокілометровий затор, пишуть «РИА Новости». Російська ТАРС повідомила, що рух залізничного транспорту мостом також припинили. Крім того, зупинили поромне повідомлення.

Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков заявив про загибель сімейної пари. Разом із ними в машині нібито перебувала їхня 14-річна донька.

Зараз рух через міст перекрито, поїзди російська влада обіцяє пустити о 9-й годині ранку.

З огляду на війну редакція не має можливості оперативно перевірити ці дані.

Нинішня ситуація на Кримському мосту може стати ще одним аргументом, використаним російською стороною, у контексті зернової угоди, заявила в ефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода Ранок») керівниця пресцентру Сил оборони Півдня ЗСУ Наталія Гуменюк.

«Ажіотаж продовжується. Їм неспокійно, їм тривожно. Те, що ми попереджали, що виїжджати треба з Криму тим, хто понаїхали вже давно, – треба було дослухатися наших рекомендацій. Перевантажили, напевне, перевантажили свій міст. Те, що зараз вони настільки активно педалюють цю тему, може свідчити про те, що це може бути використано як ще один аргумент щодо зернової угоди. Багатьом фахівцям це в принципі очевидно», – заявила Гуменюк.



За словами речниці Сил оборони Півдня ЗСУ, вірити повідомленням російських ЗМІ не можна.

Разом із тим Гуменюк стверджує, що останнім часом окупаційна влада посилено охороняла міст.

«Ми можемо сказати про безпрецедентні заходи безпеки, які вживали росіяни задовго до – пам’ятаємо ці черги на пункті контролю щодо в’їзду на міст, активізацію флоту навколо того району моря і постійне перебування корабельного угруповання там, і в тому числі, навіть збоку Азовського моря, якщо згадати наші зведення за минулі три доби. Нетипова активність кораблів в районі Азовського моря. Вони якраз перебували з того боку мосту для того, щоб викривати надводну обстановку. Вони максимально зосереджували свої зусилля по всілякій охороні цього об’єкта», – додала Наталія Гуменюк.

Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив 17 липня про припинення дії зернової угоди і повернення до реалізації чорноморських домовленостей, як тільки російська частина зернової угоди буде виконана.

«На жаль, частина, що стосується Росії у цій чорноморській домовленості, не виконана досі. Тому її дія припиняється. Як тільки буде виконано російську частину, російська сторона повернеться негайно до реалізації цієї угоди», – цитують Пєскова російські ЗМІ.

Угода, відома як Чорноморська зернова ініціатива, була укладена окремо Росією та Україною з ООН та Туреччиною у Стамбулі у липні 2022 року. Потім її кілька разів продовжували.

До інциденту на Кримському мосту з початку липня весь час стояли автомобільні затори через велику кількість росіян, які хотіли потрапити на відпочинок окупований Крим, і навіть у зруйнований російською армією Маріуполь.

Так 3 липня утворився затор, довжиною у 13 км, а 10 липня у заторі під час в’їзду на Кримський (Керченський) міст з боку Росії зібралося понад тисячу автомобілів, повідомив оперативний штаб Краснодарського краю РФ. Як стверджують у російському відомстві, час очікування в заторі станом на 9:00 – понад п’ять годин.

«У черзі з боку Тамані перебуває 1229 транспортних засобів. Час очікування понад п’ять годин. З боку Керчі ускладнень немає», – йдеться у Telegram-повідомленні.

Напередодні повідомлялося, що затор під час в’їзду на Кримський міст з боку РФ сягнув шести кілометрів.

Як пише російське видання «Коммерсант», серед причин утворення затору – наплив туристів і «тотальний огляд» автомобілів після підриву Кримського мосту восени минулого року.

За даними «Комерсанта», російська влада оглядає 100% автомобілів, які в'їжджають на Кримський міст. Автобуси, мікроавтобуси та автомобілі з великогабаритним багажем проходять через сканер. Інші машини перевіряють особисто. Пасажири з легким багажем проходять крізь рамку металодетектора.

Раніше глава російського Мінтрансу Криму заявив про перекидання частини персоналу з оглядових пунктів у Криму на в'їзд з боку Краснодарського краю РФ.

У Кремлі коментували ситуацію із заторами при в'їзді на Кримський (Керченський) міст з боку Росії, заявивши, що кілометрові автомобільні черги є «недоліком у забезпеченні безпеки». Таку заяву 10 липня озвучив речник президента РФ Дмитро Пєсков.

«Дуже важливо забезпечувати безпеку цієї важливої транспортної артерії і, забезпечуючи безпеку, неможливо повністю зробити безконтрольним рух, тому так, певні недоліки є і будуть», – цитує Пєскова російське видання «РИА Новости Крым».

Спікер Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов прокоментував заяви російської влади Криму про «надзвичайну подію» 17 липня на Керченському мості.

«Зараз увесь світ бачить багато кілометрових пробок та порушення мостових конструкцій. Щодо додаткових коментарів причин цього – ми не коментуємо. Можна лише процитувати слова керівника ГУР МОУ Кирила Буданова про те, що «Кримський міст – конструкція там зайва», – сказав Юсов у коментарі «Суспільному».

Він також зазначив, що через руйнування секції мосту у росіян виникнуть проблеми із логістикою.

«Оскільки півострів використовується росіянами як великий логістичний хаб для переміщення сил та засобів у глиб території України. Звичайно, будь-які логістичні проблеми – це додаткові ускладнення для окупантів, які створюють потенційні переваги для українських сил оборони», – зазначив Юсов.

Пізніше у ЗМІ з'явилися нові деталі.

Пошкодження на Кримському мосту – спецоперація українських Військово-морських сил Збройних сил та Служби безпеки, повідомляє видання РБК-Україна з посиланням на джерела.

«Міст атакували за допомогою надводних дронів. Дійти до мосту було складно, але зрештою це вдалося зробити», – йдеться у повідомленні.

Телеграм-канали публікують різні відео руйнувань Кримського мосту.

Атаку нібито було здійснено двома безпілотними надводними апаратами. «Пошкоджено автодорожню складову», – йдеться у повідомленні Слідкому Росії., а в мережі також з'явилося відео безпілотника, яке, як стверджується, було знищено напередодні у Севастополі. Аналогічний апарат нібито міг використовуватися для атаки на Кримський міст.

Українська влада офіційно не підтверджує причетність до руйнування Керченського мосту.

Вісім поїздів до Криму та з Криму затримуються через руйнування Кримського (Керченського) мосту, повідомляє російське агентство ТАРС.

Затримуються три поїзди з Москви, а також поїзди з Волгограда, Ростова-на-Дону та Санкт-Петербурга РФ. Також затримується поїзд Севастополь – Москва.

При цьому поїзд Сімферополь – Москва, який простояв перед Кримським мостом п'ять годин, стверджується, пройшов із Криму у бік Краснодарського краю РФ.

Легкові автомобілі найближчим часом збираються переправляти через Керченську протоку на поромі, пише ТАРС.

Пасажирів автобусів перевозитимуть Кримським мостом електричками, стверджує радник російського окупаційного голови Криму Олег Крючков.