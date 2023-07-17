«Може бути використано як аргумент щодо зернової угоди» – Гуменюк про ситуацію на Кримському мосту

Нинішня ситуація на Кримському мосту може стати ще одним аргументом, використаним російською стороною, у контексті зернової угоди, заявила в ефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода Ранок») керівниця пресцентру Сил оборони Півдня ЗСУ Наталія Гуменюк.

«Ажіотаж продовжується. Їм неспокійно, їм тривожно. Те, що ми попереджали, що виїжджати треба з Криму тим, хто понаїхали вже давно, – треба було дослухатися наших рекомендацій. Перевантажили, напевне, перевантажили свій міст. Те, що зараз вони настільки активно педалюють цю тему, може свідчити про те, що це може бути використано як ще один аргумент щодо зернової угоди. Багатьом фахівцям це в принципі очевидно», – заявила Гуменюк.



За її словами, вірити повідомленням російських ЗМІ не можна. Гуменюк стверджує, що останнім часом окупаційна влада посилено охороняла міст.

«Ми можемо сказати про безпрецедентні заходи безпеки, які вживали росіяни задовго до – пам’ятаємо ці черги на пункті контролю щодо в’їзду на міст, активізацію флоту навколо того району моря і постійне перебування корабельного угруповання там, і в тому числі, навіть збоку Азовського моря, якщо згадати наші зведення за минулі три доби. Нетипова активність кораблів в районі Азовського моря. Вони якраз перебували з того боку мосту для того, щоб викривати надводну обстановку. Вони максимально зосереджували свої зусилля по всілякій охороні цього об’єкта», – додала Наталія Гуменюк.

Угода, відома як Чорноморська зернова ініціатива, була укладена окремо Росією та Україною з ООН та Туреччиною у Стамбулі у липні 2022 року. Потім її кілька разів продовжували.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган днями заявив, що президент Росії Володимир Путін погодився продовжити зернову угоду, термін дії якої закінчується сьогодні. Натомість речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва не робила заяв щодо продовження дії зернової угоди.

Сьогодні стало відомо про «надзвичайну подію» на Кримському мосту, у зв’язку з чим рух по ньому зупинено. Мінтранс Росії заявив, що на прольотах Кримського мосту пошкоджено дорожнє полотно, хоча Telegram-канали писали про руйнування опори мосту, можливо, й не однієї. Російські транспортники це заперечили. Влада вже підтвердила, що через події на мосту дві людини загинули і одна – постраждала.