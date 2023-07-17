Кримський міст: що сталося і як ЗСУ змінюють стратегію наступу

Пошкодження Кримського мосту: які наслідки?

Російська окупаційна влада Криму повідомила про пошкодження незаконно побудованого Кримського мосту. Російські телеграм канали пишуть, що було чути мінімум два вибухи. Проїзд через міст не працює, утворилися затори. Російських туристів просять «зберігати спокій» і шукати сухопутний шлях до Криму.

Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода. Ранок:

Коригування стратегії наступу ЗСУ: чому і як саме?

Українські військові скоригували стратегію і зменшили втрати західної техніки до 10%, пише видання The New York Times. Тим часом російські війська активізувалися і наступають на Куп‘янському напрямку на Харківщині. А біля Бахмута Сили оборони України тримають ініціативу, кажуть в командуванні ЗСУ.

Путін і зернова угода: чи зможе Кремль далі блокувати українське зерно

З одеського порту вийшло останнє судно із продовольством з України в рамках «зернової угоди», повідомляє агенція Reuters. В ООН за продовження угоди Росії навіть запропонували скасування санкцій. А президент Туреччини натякав, що вже домовився з Путіним. Чи продовжать Чорноморську зернову ініціативу і на яких умовах?