Зернової угода: у США назвали ймовірні наслідки виходу РФ

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван вважає, що можливий вихід Росії із зернової угоди коштуватиме Москві великих дипломатичних витрат. Про це він сказав в інтервʼю CBS.



«Я не можу передбачити, що зробить Володимир Путін. Можливо, Росія вийде з угоди, можливо вони продовжать. Якщо вони вийдуть з неї, то решта світу подивиться на це і скаже, що Росія повернулася спиною до того, щоб країни глобального Півдня і Африки, Латинської Америки та Азії могли отримувати необхідне продовольство за доступними цінами. Я думаю, що надалі це коштуватиме Росії величезних дипломатичних витрат», – заявив Салліван.

Радник Джо Байдена зазначив, що США готові до будь-якого сценарію і взаємодіють із цього питання з Києвом.

Вранці 16 липня з порту Одеси вийшло останнє судно з українським продовольством у рамках чинної зернової угоди. Термін її дії закінчується у понеділок, 17 липня.

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Угода, відома як Чорноморська зернова ініціатива, була укладена окремо Росією та Україною з ООН та Туреччиною у Стамбулі у липні 2022 року. Потім її кілька разів продовжували.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган днями заявив, що президент Росії Володимир Путін погодився продовжити зернову угоду, термін дії якої закінчується наступного тижня. Натомість речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва не робила заяв щодо продовження дії зернової угоди.

Москва заявляла, що за час дії зернової угоди не було відправлено жодного судна з російськими добривами. Крім того, Москва наполягала на підключенні Россільгоспбанку до системи міжбанківських платежів SWIFT.



Анкара та ООН закликають Росію до продовження угоди, оскільки її призупинення призведе до нестабільної ситуації на світовому ринку продовольства та призведе до голоду у бідних країнах.