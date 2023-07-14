Генсекретар ООН чекає на відповідь від Путіна щодо продовження Чорноморської зернової угоди

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш досі чекає відповіді від президента Росії Володимира Путіна на пропозицію продовжити угоду про експорт українського зерна через чорноморські порти, оскільки наближається крайній термін продовження угоди. Про це речник організації Стефан Дюжаррік заявив журналістам 14 липня.

За словами Дюжарріка, Ґутерріш чекає відповіді на лист, який він написав Путіну раніше цього тижня, виклавши свою пропозицію. Речник додав, що обговорення тривають, включно з обміном повідомленнями у месенджерах WhatApp і Signal.

Ґутерріш написав Путіну 11 липня з проханням продовжити Чорноморську угоду в обмін на підключення дочірньої компанії російського Сільськогосподарського банку («Россельхозбанк») до міжнародної платіжної системи SWIFT, повідомили джерела Reuters.

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Однією з вимог Росії є повторне підключення «Россельхозбанку» до SWIFT. Євросоюз відключив його в червні 2022 року через вторгнення Росії в Україну в лютому того ж року.

Як повідомляє російське інформаційне агентство ТАСС, Путін сказав, що не бачив листа Гутерріша, але Росія контактувала з представниками ООН.

Значна частина з 32 мільйонів метричних тонн кукурудзи, пшениці та інших зернових, експортованих Україною за Чорноморською зерновою угодою, пішла на харчування людей у країнах, що розвиваються, в Африці, на Близькому Сході та в інших країнах. Якщо експорт знову буде заблоковано, ціни на продовольство можуть зрости ще вище, ніж зараз.

Держсекретар США Ентоні Блінкен наполягає на тому, щоб Росія продовжила та розширила Чорноморську угоду, звинувативши Росію у використанні її «як зброї».

«Якщо Росія не збирається закінчувати свою жахливу агресивну війну проти України, вона принаймні могла б продовжити Чорноморську зернову ініціативу, щоб ці продовольчі товари могли потрапити у світ, утримуючи ціни на низькому рівні, підтримуючи постачання», – заявив Блінкен на пресконференції в Джакарті.

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Він застеріг, що, якщо угоду не продовжать, країни, які розвиваються, зіткнуться з підвищенням цін на їжу та зростанням дефіциту.

Москва з самого початку наполягала на тому, що в обмін на співпрацю вона хоче отримати зняття обмежень для експорту продовольства та добрив із Росії.

Хоча російський експорт продовольства та добрив не підпадає під санкції Заходу, запроваджені після вторгнення в Україну, Москва каже, що обмеження на платежі, логістику та страхування становлять перешкоду для поставок.

Угода, відома як Чорноморська зернова ініціатива, була укладена окремо Росією та Україною з ООН та Туреччиною у Стамбулі у липні 2022 року. Потім її кілька разів продовжували. Нинішній термін дії «зернової угоди» спливає 17 липня. Москва заявляє, що передумов для її продовження наразі немає.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що президент Росії Володимир Путін погодився продовжити зернову угоду, термін дії якої закінчується наступного тижня. Натомість речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва не робила заяв щодо продовження дії зернової угоди.