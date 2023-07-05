Москва знову погрожує не продовжити угоду про експорт зерна

Міністерство закордонних справ Росії заявило 4 липня, що в Москві не бачать підстав для продовження зернової угоди, термін якої спливає 17 липня.

У відомстві зазначили, що ситуація з нормалізацією російських постачань продовольства та добрив на світові ринки «продовжувала деградувати». Російське відомство також повторило звинувачення на адресу України про те, що зерно нібито не вивозиться до країн Африки, Азії та Латинської Америки. Раніше МЗС України наводило дані, які заперечують це твердження.

Водночас у міністерстві наголосили, що Росія нібито докладає необхідних зусиль, аби усі учасники угоди суду могли вийти з Чорного моря до дати закінчення угоди.

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3 липня газета Financial Times з посиланням на свої джерела написала, що задля збереження зернової угоди ЄС розглядає можливість підключити до SWIFT «дочку» «Россільгоспбанку» – незважаючи на те, що цей банк належить російській державі. У вівторок МЗС Росії назвало ідею «заздалегідь непрохідною», вказавши, що на відкриття філії знадобляться довгі місяці.

Угода про Чорноморську ініціативу може бути продовжена 17 липня.

Угода, яка є важливою для запобігання глобальній продовольчій кризі, востаннє була поновлена в травні.

Україна є основним постачальником зерна для Всесвітньої продовольчої програми. За даними Єврокомісії, на частку України припадає 10% світового ринку пшениці, 15% ринку кукурудзи та 13% ринку ячменю. Також країна є ключовим світовим гравцем на ринку соняшникової олії.

Минулого тижня президент Володимир Путін заявив, що Росія розглядає вихід із зернової угоди, зазначивши, що Москва брала участь в угоді для підтримки відносин із «дружніми» країнами.