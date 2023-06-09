У британській розвідці назвали вимогу РФ для продовження зернової угоди

У липні 2023 року головною умовою РФ для продовження дії зернової угоди стане поновлення експорту російського аміаку трубопроводом Тольятті-Одеса, йдеться в повідомленні британської розвідки.

За даними Міністерства оборони Британії, Чорноморська зернова ініціатива була продовжена на 60 днів 17 травня 2023 року, «але Росія продовжує перешкоджати експорту зерна, навмисно уповільнюючи перевірки та активно блокуючи деякі судна».

За інформацією британської розвідки, наразі оглядається лише один або два кораблі на день порівняно із 6-8 восени 2022 року.

«Росія, ймовірно, намагається домогтися поступок у повторному відкритті трубопроводу Тольятті-Одеса, яким аміак експортується з Росії через Україну через Одесу. Ситуацію ускладнює те, що останніми днями трубопровід був пошкоджений і в даний час не працює», – зазначають у Міноборони. Великобританії.

У британській розвідці не виключають, що «Росія продовжуватиме риторику і перешкоджатиме їй за кілька тижнів до наступного крайнього терміну продовження угоди 16 липня 2023 року».

Зернова угода була продовжена на два місяці у середині травня. Представники Росії наголошували, що наступне продовження договору буде можливим лише за умови відновлення транзиту російського аміаку до Європи.

Угода, відома як Чорноморська зернова ініціатива, була укладена окремо Росією та Україною з ООН та Туреччиною у Стамбулі у липні 2022 року. Потім її кілька разів продовжували. У березні 2023 року МЗС Росії заявило, що Москва повідомила учасникам угоди про продовження угоди лише на 60 днів замість 120. Термін цих домовленостей спливав 18 травня.

Угода дозволила поновити експорт зерна з українських портів, які були заблоковані через російську агресію. До цього ООН мала побоювання, що блокада експорту призведе до харчової кризи в найбідніших країнах. На початку травня ООН повідомляла, що учасники угоди не змогли домовитися про її продовження.

17 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив про продовження зернової угоди ще на два місяці.