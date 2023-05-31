ООН пропонує Україні «підготовчу роботу» для транзиту російського аміаку

ООН пропонує Росії, Україні та Туреччині розпочати підготовчу роботу для транзиту російського аміаку територією України для збереження зернової угоди, повідомляє Reuters 31 травня.

За даними агенції, паралельно цій роботі ООН пропонує проводити переговори щодо розширення зернової угоди. Таке розширення передбачає включення до угоди більшої кількості українських портів.

Зернова угода була продовжена на два місяці у середині травня. Представники Росії наголошували, що наступне продовження договору буде можливим лише за умови відновлення транзиту російського аміаку до Європи.

Угода, відома як Чорноморська зернова ініціатива, була укладена окремо Росією та Україною з ООН та Туреччиною у Стамбулі у липні 2022 року. Потім її кілька разів продовжували. У березні 2023 року МЗС Росії заявило, що Москва повідомила учасникам угоди про продовження угоди лише на 60 днів замість 120. Термін цих домовленостей спливав 18 травня.

Угода дозволила поновити експорт зерна з українських портів, які були заблоковані через російську агресію. До цього ООН мала побоювання, що блокада експорту призведе до харчової кризи в найбідніших країнах. На початку травня ООН повідомляла, що учасники угоди не змогли домовитися про її продовження.

17 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив про продовження зернової угоди ще на два місяці.