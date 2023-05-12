Переговори щодо продовження зернової угоди близькі до завершення – Туреччина

Офіційні представники Туреччини заявляють, що переговори про продовження угоди, яка передбачає експорт зерна з України через Чорне море, наближаються до завершення.

«Ми йдемо до домовленості про продовження зернової угоди», – заявив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, слова якого цитує France-Presse.

Акар має на увазі переговори в Стамбулі цього тижня між офіційними особами Туреччини, Росії, України та ООН.

Сполучені Штати та Велика Британія 9 травня наполягли, щоб Росія продовжила угоду, звинувативши Москву у використанні проблеми глобального голоду для отримання переваг у війні.

Чорноморська зернова ініціатива, оголошена в липні 2022 року після дипломатичних зусиль ООН і Туреччини, дозволяє Україні експортувати зерно через порти Чорного моря, допомагаючи скоротити дефіцит і приборкати сплески цін, спричинені вторгненням Росії.

Але Росія ще не взяла на себе зобов’язання щодо третього продовження угоди, чинний термін домовленостей спливає 18 травня.