Кулеба закликав ООН докласти зусиль для збереження Чорноморської зернової ініціативи

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зустрівся з генеральним директором Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН Цюй Дунюєм. Про це повідомила пресслужба МЗС увечері 26 квітня.

Зокрема, учасники зустрічі обговорили можливість технічної підтримки для експорту продовольства з України та розвиток гуманітарної харчової програми «Зерно з України».

«Дмитро Кулеба закликав Продовольчу та сільськогосподарську організацію докласти максимальних зусиль для забезпечення подальшого функціонування Чорноморської зернової ініціативи», – йдеться в повідомленні.

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Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив 25 квітня в Нью-Йорку, що ситуація щодо вивезення продовольства та добрив із чорноморських портів України перебуває у безвиході.

Угода, відома як Чорноморська зернова ініціатива, була укладена окремо Росією та Україною з ООН та Туреччиною у Стамбулі у липні 2022 року. Доти після лютневого вторгнення Росії порти України були повністю заблоковані. ООН та багато країн заявляли, що блокада експорту продовольства може призвести до глобальних наслідків аж до голоду в найбідніших країнах.

У березні 2023 року операцію було продовжено. ООН офіційно не повідомляла, на який термін було продовжено домовленість. Україна заявляла про продовження на 120 днів – на той же термін, що й під час першого продовження восени. МЗС Росії заявило, що Москва повідомила учасникам угоди про продовження угоди лише на 60 днів.