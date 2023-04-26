США дозволили повʼязані з зерновою угодою платежі «Россільгоспбанку» – Reuters

Сполучені Штати надали одному з провідних американських банків, JPMorgan, дозвіл проводити платежі за експорт сільськогосподарської продукції через «Россільгоспбанк», повідомляє 26 квітня агенція Reuters.

У повідомленні уточнюється, що це не означає підключення до міжнародної платіжної системи SWIFT російської фінансової установи, яка перебуває під санкціями. Дозвіл наданий саме для проведення конкретних платежів за конкретними угодами.

Росія називає розблокування платежів «Россільгоспбанку» (тобто вільний доступ до системи SWIFT) умовою згоди на продовження Чорноморської зернової ініціативи, яка передбачає експорт українського зерна на міжнародні ринки. Москва заявляє, що не продовжить угоду після 18 травня, якщо Захід не усуне перешкоди для російського експорту зерна та добрив.

Раніше цього тижня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що ситуація щодо вивезення продовольства та добрив із чорноморських портів України перебуває у безвиході.

За його словами, генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш намагається домовитися з країнами, які оголосили односторонні санкції проти Росії, але результатів немає. Зокрема, «Россільгоспбанк», за словами Лаврова, досі відключений від SWIFT.

Угода, відома як Чорноморська зернова ініціатива, була укладена окремо Росією та Україною з ООН та Туреччиною у Стамбулі у липні 2022 року і відтоді продовжувалася двічі.

До липня минулого року після лютневого нападу Росії порти України були повністю заблоковані. ООН та багато країн заявляли, що блокада експорту продовольства може призвести до глобальних наслідків аж до голоду в найбідніших країнах.

У березні 2023 року операцію було продовжено. ООН офіційно не повідомляла, на який термін було продовжено домовленість. Україна заявляла про продовження на 120 днів – на той же термін, що й під час першого продовження восени. МЗС Росії заявило, що Москва повідомила учасникам угоди про продовження угоди лише на 60 днів.