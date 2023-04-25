Лавров побачив глухий кут у Чорноморській зерновій ініціативі

Ситуація щодо вивезення продовольства та добрив із чорноморських портів України перебуває у безвиході, заявив на пресконференції у Нью-Йорку міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

За його словами, генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш намагається домовитися з країнами, які оголосили односторонні санкції проти Росії, але результатів немає. Зокрема, «Россільгоспбанк», за словами Лаврова, досі відключений від SWIFT.

За словами очільника російського МЗС, Ґутерріш звертався до трьох американських банків з проханням допомагати «Россільгоспбанку» обслуговувати російські експортні угоди. За кілька місяців лише один американський банк погодився профінансувати одну операцію. «Захід не хоче допускати наше зерно та добрива на ринок», – стверджує Лавров.

Лавров підтвердив, що 24 квітня Ґутерріш передав листа для президента Росії Володимира Путіна. У документі, за даними ООН, пропонуються шляхи розширення та продовження зернової угоди з урахуванням позицій, висловлених сторонами.

Аналогічні листи Ґутерріш надіслав і решті учасників зернової угоди – Україні та Туреччині, за посередництва якої Київ та Москва у липні 2022 року уклали угоду про вивезення продукції та добрив Чорним морем.

ЗМІ раніше неодноразово писали, що Росія вивозить із окупованих регіонів України зерно під виглядом свого. Зокрема, днями газета The Wall Street Journal писала, що український Офіс генпрокрора попросила Туреччину затримати суховантаж, допитати капітана та команду, а також узяти зразки продовольства. За даними відомства, судно перевозить викрадений ячмінь, завантажений у жовтні 2022 року в Керченській протоці.

Влада Туреччини не відповіла на запити The Wall Street Journal, але дипломатичні джерела газети розповіли, що впродовж останніх місяців Анкара потай схвалила заходи для припинення закупівель вивезеного українського зерна. Приводом для таких заходів стало публічне прохання України до Туреччини щодо затримання іншого судна, ймовірно, із вкраденим зерном. Інцидент стався минулого літа.

Угода, відома як Чорноморська зернова ініціатива, була укладена окремо Росією та Україною з ООН та Туреччиною у Стамбулі у липні 2022 року і відтоді продовжувалася двічі.

До липня минулого року після лютневого нападу Росії порти України були повністю заблоковані. ООН та багато країн заявляли, що блокада експорту продовольства може призвести до глобальних наслідків аж до голоду в найбідніших країнах.

У березні 2023 року операцію було продовжено. ООН офіційно не повідомляла, на який термін було продовжено домовленість. Україна заявляла про продовження на 120 днів – на той же термін, що й під час першого продовження восени. МЗС Росії заявило, що Москва повідомила учасникам угоди про продовження угоди лише на 60 днів.