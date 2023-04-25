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Ґутерріш передав Лаврову листа Путіну щодо зернової угоди

За повідомленням, розмова Антоніу Ґутерріша (ліворуч) і Сергія Лаврова стосувалася України, а також ситуацій у Афганістані та Сирії

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш зустрівся з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, повідомляє пресслужба Організації 24 квітня.

За повідомленням, розмова стосувалася України, а також ситуацій у Афганістані та Сирії. Зокрема, Ґутерріш порушував питання Чорноморської зернової ініціативи з експорту аграрної продукції з українських портів. Він висловив занепокоєння через перешкоди, з якими зіткнувся Спільний координаційний центр, який контролює виконання угоди про ініціативу.

«Він (Ґутерріш – ред.) передав міністру закордонних справ листа президенту Володимиру Путіну, в якому виклав пропозиції щодо руху вперед для вдосконалення, продовження та розширення Ініціативи, враховуючи нещодавно висловлені сторонами позиції та ризики, пов’язані з глобальною продовольчою безпекою. Подібний лист було адресовано двом іншим підписантам угоди (Україні та Туреччині – ред.)», – заявляють у ООН.

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Як додає Організація, Ґутерріш взяв до відома «стурбованість» Росії щодо виконання Меморандуму з Росією про просування російських харчів і добрив на світові ринки.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков 19 квітня повідомив, що Україна та Туреччина дійшли згоди щодо поновлення інспектування суден, що прибувають до українських портів для завантаження українським зерном.

Російське повномасштабне вторгнення в лютому минулого року призвело до того, що українські чорноморські порти були заблоковані військовими кораблями Москви. У липні 2022 року представники України та Росії підписали з ООН і Туреччиною окремі дзеркальні угоди. Так звана «зернова угода» уможливила безпечний експорт поставок продовольства. 18 березня «зернову угоду» продовжили ще на 120 днів.

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