ЄС цього тижня обговорить рішення Польщі та Угорщини щодо українського зерна – ЗМІ

Представники країн-членів Європейського Союзу в Брюсселі цього тижня обговорять рішення Польщі та Угорщини заборонити імпорт зерна та інших продуктів харчування з України, повідомив агенції Reuters високопосадовець ЄС.

Представник ЄС на умовах анонімності сказав, що низькі світові ціни та попит означають, що зерно залишається в блоці, а не продається далі. Надмірна пропозиція стала політичною проблемою для правлячої польської партії «Право і справедливість» (PiS) у рік виборів.

«Ми очікуємо, що Польща та Угорщина запропонують певні пояснення, а також буде реакція Європейської комісії», – сказав чиновник. – «Є проблема, і ми очікуємо, що Комісія виступить із пропозицією щодо цього... Ми побачимо, що ми зможемо зробити в найближчі тижні та місяці».

Напередодні міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський анонсував переговори зі своїми колегами з Польщі щодо експорту української агропродукції. За його словами, переговори мають розпочатися 17 квітня у Варшаві. Крім цього, відбудуться переговори з представниками Румунії та Словаччини.

Польща та Угорщина вирішили заборонити імпорт зерна та іншого продовольства із України, щоб захистити місцевий сільськогосподарський сектор після того, як потік пропозиції знизив ціни в регіоні. Ця заборона набула чинності ввечері 15 квітня.

Міністерство аграрної політики та продовольства України 15 квітня заявило, що польська заборона суперечить існуючим двостороннім угодам щодо експорту, і закликало до переговорів для вирішення проблеми.

У Єврокомісії 16 квітня завили, що односторонні дії щодо торгівлі з боку держав-членів Європейського союзу є неприйнятними.