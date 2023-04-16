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Польща заборонила імпорт зерна з України: обмеження поширюється на транзит – міністр

Вальдемар Буда заявив, що будуть вестися переговори щодо створення системи, яка гарантуватиме, що товари будуть проходити лише через території Польщі

Польська заборона на імпорт українського зерна також стосуватиметься транзиту, повідомив міністр розвитку та технологій.

«Заборона є повною, включаючи заборону транзиту через Польщу», – написав Вальдемар Буда у twitter.

Він додав, що будуть вестися переговори щодо створення системи, яка гарантуватиме, що товари будуть проходити лише через Польщу.

Варшава напередодні вирішила заборонити імпорт зерна та іншого продовольства із України, щоб захистити місцевий сільськогосподарський сектор після того, як потік пропозиції знизив ціни в регіоні. Ця заборона набула чинності ввечері 15 квітня.

Міністерство аграрної політики та продовольства України 15 квітня заявило, що польська заборона суперечить існуючим двостороннім угодам щодо експорту, і закликало до переговорів для вирішення проблеми.

Також про аналогічне рішення щодо заборони імпорту українського зерна заявила Угорщина.

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