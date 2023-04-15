Польща заборонила ввезення зерна з України: в МЗС кажуть, що це «суперечить домовленостям»

У суботу, 15 квітня, уряд Польщі заборонив ввезення зерна та іншого продовольства, йдеться в заяві голови партії «Право і справедливість» Ярослава Качинського, яку приводить RMF24.

За його словами, країна готова вирішити питання зерна з України через міждержавну угоду.

Він додав, що про ухвалені рішення Польща поінформувала українську сторону і готова будь-якої миті, можливо, найближчими днями розпочати переговори щодо врегулювання цього питання у вигляді міждержавної угоди. Качинський додав, що йдеться про «фундаментальні речі» – буде проведено генеральну закупівлю зерна, що імпортується з України, що лежить у польських елеваторах і складах.

У Міністерстві аграрної політики та продовольства кажуть, що шкодують про «схвалення польськими колегами рішення про тимчасове обмеження експорту в/та через територію Польщі (в тому числі транзитом) сільськогосподарських товарів з України».

У Міністерстві зазначили, що рішення польської сторони «суперечать домовленостям».

«Тиждень тому ми погодили, що чотири культури: пшениця, кукурудза, насіння соняшника та ріпаку до 1 липня 2023 року йтимуть через Польщу лише транзитом. Цього тижня ми досягли низки домовленостей для розвитку взаємовигідного співробітництва в галузі сільського господарства та вирішення проблем логістики і погодили текст Меморандуму про взаєморозуміння», – додали у Мінагрополітики.

Україна пропонує найближчими днями узгодити з польською стороною новий Меморандум про взаєморозуміння, який враховуватиме інтереси України та Польщі в дусі конструктивного надійного ефективного співробітництва для обох країн і належним чином врегулює питання транзиту сільськогосподарської продукції територією Польщі.

Президент України Володимир Зеленський і польський прем’єр-міністр Маріуш Моравецький обговорили ситуацію з українським зерном в Польщі під час візиту Зеленського до Варшави.

5 квітня стало відомо, що міністр сільського господарства Польщі Генрик Ковальчик подав у відставку на тлі зростання невдоволення серед фермерів щодо впливу імпорту українського зерна на ціни.

Reuters зауважує, що велика кількість українського зерна, яка дешевша, ніж зерно, вироблене в ЄС, опинилася в країнах Центральної Європи, вдаривши по цінах і продажах у місцевих фермерів.