Мінагрополітики розповіло про домовленості з Польщею щодо імпорту українського зерна

Україна та Польща домовилися розробити нові правила транзиту сільськогосподарської продукції на наступному тижні – про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України 7 квітня.

За повідомленням, про це домовилися очільники українського та польського урядових відомств Микола Сольський та Роберт Телус.

Як зазначили в Мінагрополітики, ситуація «складна для українського фермера, але, очевидно, і для польського».

«Всі ми розуміємо, хто в цьому винний, але вирішувати це питання нам. Можливість транзиту через територію Польщі до інших країн-членів ЄС та третіх країн збережена, порядок транзиту буде спрощений для усунення простою транспорту і черг на пунктах пропуску. Але в той же час українська сторона утримається від експорту в Польщу чотирьох культур: пшениці, кукурудзи, соняшника і рапсу до нового сезону», – йдеться в заяві відомства.

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Міністерство пропонує експортерам відповідної продукції на час розробки нових правил направити вантажі в інші країни.

Польське міністерство аграрної політики та розвитку села повідомило, що обмежити експорт зерна запропонувала українська сторона. Також у відомстві додали, що рішення не стосуватиметься транзиту і обидві країни будуть «уважно моніторити транзит українського зерна через польську територію».

Президент України Володимир Зеленський і польський прем’єр-міністр Маріуш Моравецький обговорили ситуацію з українським зерном в Польщі під час візиту Зеленського до Варшави.

5 квітня стало відомо, що міністр сільського господарства Польщі Генрик Ковальчик подав у відставку на тлі зростання невдоволення серед фермерів щодо впливу імпорту українського зерна на ціни.

Reuters зауважує, що велика кількість українського зерна, яка дешевша, ніж зерно, вироблене в ЄС, опинилася в країнах Центральної Європи, вдаривши по цінах і продажах у місцевих фермерів.