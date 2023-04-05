Зеленський і Моравецький обговорили ситуацію з українським зерном у Польщі

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький обговорили невдоволення, викликане українським зерном у Польщі – про це вони розповіли під час спільного брифінгу 5 квітня.

«Ми не оминули також і важкої теми для поляків… а саме проблеми на польському ринку з українським зерном, товарами сільськогосподарської продукції. Ми запропонували певні рішення, які повинні бути швидко втілені, тому що сьогодні чітко зрозуміло, що ці проблеми також створюють головний біль», – заявив Моравецький.

Він зазначив, що Польща та Україна відкривають новий залізничний пункт перетину кордону між Рава-Руською та Гребенним.

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«Це теж доказ нашої співпраці», – прокоментував голова польського уряду.

Зеленський також заявив, що сторони знайшли можливе рішення проблеми із українським зерном.

«Ми обговорювали питання щодо наших фермерів, польських і українських. Ми знайшли вихід. Я вважаю, що в найближчі дні чи тижні ми остаточно вирішимо всі питання. Тому що не може бути будь-яких питань, складнощів між такими близькими партнерами і реальними друзями, як Польща і Україна», – сказав президент України.

Він подякував польському народу за логістичне значення їхньої країни у доставці військової, енергетичної, медичної та гуманітарної допомоги до України.

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Раніше 5 квітня стало відомо, що міністр сільського господарства Польщі Генрик Ковальчик подав у відставку на тлі зростання невдоволення серед фермерів щодо впливу імпорту українського зерна на ціни.

Reuters зауважує, що велика кількість українського зерна, яка дешевша, ніж зерно, вироблене в ЄС, опинилася в країнах Центральної Європи, вдаривши по цінах і продажах у місцевих фермерів.

Голови урядів п’яти держав, включаючи Польщу, днями звернулися до Єврокомісії з вимогою вжити заходів щодо імпорту сільськогосподарської продукції з України. Вони кажуть, що, можливо, знову доведеться запровадити тарифи, якщо приплив зерна та інших продуктів з України не можна буде зупинити іншими способами.