Зеленський і прем’єр Польщі підписали протокол про постачання бронетехніки

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Польщі Маріушем Моравецьким під час візиту до цієї країни 5 квітня.

Як повідомила канцелярія польського прем’єра, сторони підписали протокол щодо співпраці в сфері оборони:

«Моравецький та президент України Зеленський підписали листа про наміри щодо співпраці в постачанні оборонного обладнання, зокрема, бронетранспортерів Rosomak», – йдеться в повідомленні.

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Офіс Моравецького наводить його слова, за якими візит Зеленського «важливий, тому що ми формуємо майбутню візію Європи».

«Росія хотіла кінця України. Але сьогодні ми бачимо, що ця війна є початком кінця агресивної Росії і початком нової Європи», – заявив він.

Зеленський також повідомляв про зустріч із Моравецьким 5 квітня, зазначивши, що учасники разом вшанували пам’ять жертв Смоленської трагедії 2010 року, зокрема, президента Польщі Леха Качинського.

Президент Володимир Зеленський відвідує Польщу з офіційним візитом 5 квітня.

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