Зеленський прибув з офіційним візитом до Польщі

Президент України Володимир Зеленський у середу прибув з офіційним візитом до Польщі. Про це повідомляє TVN 24 із посиланням на керівника Офісу міжнародної політики президента Польщі Марцина Пшидача.

У рамках візиту Зеленський зустрінеться з президентом Польщі Анджеєм Дудою, прем’єр-міністром Матеушем Моравецьким і польськими міністрами, а також виступить зі зверненням до поляків і українських біженців у Польщі.

Польське радіо повідомляє, що візит Зеленський здійснює разом із дружиною Оленою.

Дуда прийме президента України в Президентському палаці орієнтовно опівдні за Києвом. Запланована спільна пресконференція дідерів. Зустріч із поляками й українцями відбудеться в Королівському замку у Варшаві. Там ввечері очікується спільна промова президентів Польщі та України.

Офіційний візит Зеленського в Польщу Офіс президента не анонсував.

Зеленський і Дуда на офіційному рівні зустрічалися в серпні 2022 року: президент Польщі приїжджав в Україну на День незалежності.

Польща з початку російського повномасштабного вторгнення надає послідовну фінансову, оборонну та гуманітарну підтримку Україні і є однією з країн, де прихистили найбільше українських біженців.