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Зеленський 5 квітня планує відвідати Польщу

Анонс поширила канцелярія польського президента (на фото Анджей Дуда(л) та Володимир Зеленський)

Президент України Володимир Зеленський 5 квітня планує відвідати з офіційним візитом Польщу, повідомила канцелярія польського президента Анджея Дуди.

«У середу, 5 квітня, ми очікуємо офіційний візит президента України Володимира Зеленського в Польщу», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Зеленський у Королівському замку зустрінеться з поляками та українцями, які проживають в Польщі.

На сайті Офісу президента України такого анонсу немає.

Польща з початку російського повномасштабного вторгнення надає послідовну фінансову, оборонну та гуманітарну підтримку Україні і є однією з країн, де прихистили найбільше українських біженців.

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