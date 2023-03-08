Президент Польщі закликає навчати українських пілотів на винищувачах F-16

Навчання українських пілотів керувати винищувачами F-16 є «необхідним», заявив президент Польщі Анджей Дуда в інтервʼю CNN. Польський лідер висловив переконання, що українські збройні сили прагнуть відповідати стандартам НАТО і тому захочуть використовувати винищувачі F-16.

«Підготовка України пілотів є важливою і вкрай необхідною», – сказав Дуда.

Сполучені Штати працюють з українськими пілотами, які перебувають у США, щоб визначити, скільки часу знадобиться, щоб навчити їх керувати винищувачами F-16, повідомили CNN три джерела, поінформовані про це питання.

Двоє українських пілотів зараз перебувають на військовій базі в США, де перевіряють їхні навички на авіасимуляторах. Це потрібно, щоб дізнатися, скільки часу їм знадобиться, щоб навчитися керувати різними американськими військовими літаками, включно з F-16.

Дуда нині перебуває в Абу-Дабі в Обʼєднаних Арабських Еміратах. Це перший візит польського лідера до ОАЕ за 13 років. Польський президент має на меті попередити лідерів Еміратів про російську пропаганду та розповісти, як виглядає ситуація в Україні з його «дуже близької точки зору».

Понад рік після того, як Росія розпочала війну проти України, політика Об’єднаних Арабських Еміратів – як і більшості країн Близького Сходу – є нейтральною. Багаті енергоносіями країни Перської затоки виграли від зростання цін, спричиненого війною в Україні, яке додало до їхніх бюджетів десятки мільярдів доларів. Тим часом Росія продовжує знаходити шляхи фінансової втечі від санкцій, зокрема, і на ринку ОАЕ.