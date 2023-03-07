ЗМІ: військові США шукають спосіб встановити на українські літаки західні ракети «повітря-повітря»

Збройні сили США вивчають можливість інтеграції передових західних ракет класу «повітря-повітря» в українські винищувачі радянських часів. Про це повідомляє видання Politico із посиланням на двох чиновників Міноборони США та ще одного співбесідника, залученого до обговорення.



Офіційні особи вивчають, чи можна встановлювати передові ракети класу «повітря-повітря» середньої дальності AIM-120, призначені для західних винищувачів, на українські МіГи.



За даними видання, якщо робота буде успішною, це буде перший випадок, коли США нададуть українським літакам можливість використовувати ракети «повітря-повітря». Ці зусилля можуть стати частиною вирішення потреби Києва в додатковій вогневій потужності та протиповітряній обороні.

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Представники Міністерства оборони США заявили, що американські військові вважають, що Київ планує розпочати наступ протягом наступних шести-восьми тижнів, коли потеплішає і українські війська завершать навчання тактиці загальновійськового маневру в Німеччині. Офіційні особи стурбовані тим, що Україні не вистачає протиповітряної оборони, оскільки Росія продовжує ракетні атаки та навіть надсилає повітряні кулі-приманки з радіолокаційними відбивачами.



США вже надали Києву ракети «повітря-земля», такі як високошвидкісна ракета AGM-88B, яку можна прикріпити до МіГів і використовувати проти наземних цілей, таких як радари та системи ППО, нагадує Politico, однак інтеграція AIM-120 з МіГами стане першим випадком, коли США нададуть можливість вести вогонь ракетами «повітря-повітря» з літаків.



За даними видання, процес інтеграції має труднощі, оскільки ракета не тільки повинна бути фізично встановлена на літаку, вона також повинна «розмовляти» з радаром літака – щоб зробити постріл, спочатку радар літака вказує ракеті ціль і направляє ракету, поки вона не наблизиться достатньо близько, щоб самостійно знайти ціль.

Головна проблема полягає в тому, що американська і радянська системи настільки різні, що ракета і літак не можуть взаємодіяти, повідомляє Politico.

Україна давно просить союзників про надання сучасних літаків. Під час зустрічі в Парижі президент України Володимир Зеленський закликав західних партнерів «якомога швидше» надати Україні винищувачі, щоб відбити наступ Росії. Проте наразі про надання Україні літаків наразі офіційно не заявила жодна країна.

США поки що не починають навчати українських пілотів управлінню винищувачами F-16, оскільки рішення про такі поставки не ухвалене. Президент США Джо Байден нещодавно заявив, що Україні зараз не потрібні винищувачі F-16.