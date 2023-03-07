Позиція США щодо надання Україні F-16 не змінилася – речниця Білого дому

Вашингтон не змінював свого рішення не надавати Україні винищувачі F-16 – про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр на брифінгу 6 березня.

Таким чином вона прокоментувала повідомлення, за якими Сполучені Штати можуть навчати українських пілотів.

«Президент вже говорив про F-16, як ви знаєте, і нічого не змінилося. Як сказав президент, це наразі не є предметом обговорення. Тож це не змінилося», – заявила вона.

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Напередодні американський канал CNN із посиланням на свої джерела повідомив, що Національна гвардія в американському штаті Аризона проводить оцінку українських пілотів для можливого навчання на винищувачах F-16.

Україна давно просить союзників про надання сучасних літаків. Під час зустрічі в Парижі президент України Володимир Зеленський закликав західних партнерів «якомога швидше» надати Україні винищувачі, щоб відбити наступ Росії. Президент США Джо Байден в інтерв’ю ABC News, показаному 24 лютого, заявив, що українському президенту Володимиру Зеленському зараз не потрібні винищувачі F-16.

Про надання Україні літаків наразі офіційно не заявила жодна країна.