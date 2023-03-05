У ЗСУ пояснили, в чому небезпека баражуючих авіабомб та чи можна їх знищити

Баражуючі авіаційні бомби можуть залітати на десятки кілометрів, а для їхнього перехоплення потрібні сучасні багатофункціональні літаки, зазначив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

«Вони (російські військові – ред.) запускають ракети дистанційно, як вони це роблять з весни минулого року, а можуть застосовувати кориговані авіаційні бомби. Ракетне озброєння теж не безмежне у ворога. Тому плануючі бомби, кориговані авіаційні бомби, які мають крила, можуть залітати на десятки кілометрів», – зазначив він.

Ігнат додав, що Україна потребує сучасних винищувачів, зокрема F-16, щоб перехоплювати керовані авіаційні бомби, а також «відганяти» літаки, які роблять запуски.

Речник додав, що баражуючі бомби також можуть знищувати комплекси ППО Patriot та SAMP-T, проте таких установок потрібно велика кількість, щоб захистити Україну.

Раніше у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони пояснили, в чому особливість нового наступу Росії, який вже триває на сході України. За даними відомства, головна мета – Донбас. «Інші напрямки можуть бути так само уражені, але мова йде про відволікання сил і засобів», – додали в ГУР.

Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін, який брав участь в зустрічі у форматі «Рамштайн», заявив, що Україна має «хороші шанси» взяти ініціативу на полі бою, а також вказав на важливість підготовки України до весняного контрнаступу.