Наєв: ЗСУ збивають «80% і навіть більше» російських ракет, але противник змінює тактику

Командувач Об’єднаних Сил ЗС України Сергій Наєв заявляє, що українські військові збивають «80% і навіть більше» російських ракет, але противник змінює тактику.

«На даний час відсоток збиття ракет дуже змінився і дорівнює – 80 відсотків. І навіть більше в окремих випадках. Наші фахівці протиповітряної оборони стали більш професійнішими і компетентними», – сказав Наєв, якого цитує пресслужба командування Об’єднаних Сил ЗСУ.



Але, за його словами, війська РФ також змінюють свою тактику та способи застосування засобів повітряного нападу.

«Тож ми проводимо аналіз після кожного удару. Цей аналіз доводиться і командири, відповідно, приймають такі рішення, щоб стійкість протиповітряної оборони була на найвищому рівні», – додав він.

У ніч на 27 лютого російські війська запустили по Україні іранські дрони «Шахед» із території Брянської області РФ. Як повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, противник змінив напрямок застосування «Шахедів», оскільки спочатку були запуски з окупованого Криму, можливо, з окупованої Херсонської області, потім почали запускати зі східного узбережжя Азовського моря.

За останніми даними Генштабу ЗСУ, Росія за рік випустила майже п’ять тисяч ракет по території України.