У ЗСУ розповіли, звідки Росія запускала «Шахеди» в ніч на 27 лютого

Російські військові в ніч на 27 лютого запустили по Україні іранські дрони «Шахед» із території Брянської області РФ, повідомив в ефірі телемарафону речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«Змінили напрямок застосування «Шахедів». Спершу були запуски з окупованого Криму, можливо, з окупованої Херсонської області, коли вигнали за Дніпро окупантів, почали запускати зі східного узбережжя Азовського моря. Цього разу – з території Росії: Брянська область», – сказав Ігнат.

Відповідаючи на запитання про те, чи слід очікувати масованих ракетних атак після удару дронами, він сказав: «Може бути все, коли завгодно і як завгодно».

Раніше сьогодні в Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що повітряна атака, яка розпочалася близько 23:00 26 лютого і тривала кілька годин, була здійснена безпілотниками іранського виробництва.

«Вночі, з 23:00 і до ранку, російські окупанти застосували по території України 14 БпЛА типу Shahed. Попередньо, 11 цих дронів збили українські захисники», – ішлося в повідомленні.

За даними Київської міської військової адміністрації, поблизу столиці України сили ППО збили девʼять дронів.

Влада у Хмельницькому і Запоріжжі повідомила про вибухи в цих містах. У Запоріжжі був атакований став обʼєкт цивільної нежитлової інфраструктури, жертв вдалося уникнути. У Хмельницькому внаслідок удару загинули двоє рятувальників, ще три людини поранені.