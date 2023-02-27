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У Хмельницькому та Запоріжжі вночі пролунали вибухи

Наслідки одного з попередніх прильотів ракети С-300 до Запоріжжя, січень 2023 року

Уночі 27 лютого в кількох областях Україні оголошувалася повітряна тривога, із Хмельницького та Запоріжжя повідомляють про звуки вибухів.

Голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій у проміжку між 1:17 та 2:14 повідомив про щонайменше три вибухи в обласному центрі, закликавши залишатися в укриттях і пообіцявши надати деталі згодом.

Кореспондентка Радіо Свобода повідомляє про щонайменше чотири вибухи в Запоріжжі, які пролунали до оголошення сигналу повітряної тривоги, що може свідчити про використання російськими військами модернізованих для наземного застосування ракет до комплексу протиповітряної оборони С-300.

Про звуки вибухів у Запоріжжі повідомляють і кореспонденти Суспільного. Офіційно Запорізька ОВА опівночі закликала перебувати в безпечних місцях і не поширювати фото та відео з місць прильотів – «не інформуйте ворога про результати їхньої роботи на теренах Запорізької області».

Пізно ввечері 26 лютого влада повідомила про успішну роботу ППО на Чернігівщині та Київщині.

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