У Хмельницькому та Запоріжжі вночі пролунали вибухи

Уночі 27 лютого в кількох областях Україні оголошувалася повітряна тривога, із Хмельницького та Запоріжжя повідомляють про звуки вибухів.

Голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій у проміжку між 1:17 та 2:14 повідомив про щонайменше три вибухи в обласному центрі, закликавши залишатися в укриттях і пообіцявши надати деталі згодом.

Кореспондентка Радіо Свобода повідомляє про щонайменше чотири вибухи в Запоріжжі, які пролунали до оголошення сигналу повітряної тривоги, що може свідчити про використання російськими військами модернізованих для наземного застосування ракет до комплексу протиповітряної оборони С-300.

Про звуки вибухів у Запоріжжі повідомляють і кореспонденти Суспільного. Офіційно Запорізька ОВА опівночі закликала перебувати в безпечних місцях і не поширювати фото та відео з місць прильотів – «не інформуйте ворога про результати їхньої роботи на теренах Запорізької області».

Пізно ввечері 26 лютого влада повідомила про успішну роботу ППО на Чернігівщині та Київщині.