Зброя, яку США передають чи вже передали Україні після масштабного вторгнення Росії. Перелік Пентагону (фото)

За підрахунками Пентагону, загалом США виділили понад 32,4 мільярда доларів на безпекову допомогу Україні з початку урядування адміністрації президента Джо Байдена, включаючи приблизно 31,8 мільярда американських доларів з початку неспровокованого вторгнення Росії до України 24 лютого 2022 року. Яке саме обладнання, зброя та техніка входили в пакети допомоги від США? Цей перелік Пентагону опублікував «Голос Америки». ПЗРК, ППО, гаубиці: Понад 1 600 зенітних комплексів Stinger Це переносний зенітно-ракетний комплекс, що може збивати гелікоптери та транспортні літаки. Портативні протиракетні установки Stinger відіграли важливу роль у тому, щоб змусити Радянський Союз вийти з Афганістану наприкінці 1980-х років.

Понад 8 500 протитанкових систем Javelin Розроблений для танків, Javelin збиває також гелікоптери й безпілотники. Американські ракети вже знайшли широке застосування проти російської бронетехніки у війні з Росією. Зброя дозволяє проводити атаки за принципом «вистрілив та забув» на відстані до 2,6 км. Під час цих атак ракета направляється до вибраної цілі, тобто бійці можуть запустити її, а потім негайно шукати собі укриття. Згідно з бюджетом Пентагону на 2021 рік, одна пускова установка і ракета коштують 178 000 доларів.

Понад 54 000 інших протитанкових систем і боєприпасів

160 гаубиць 155-мм калібру, зокрема відомі гаубиці М777 та до 1 000 000 снарядів до них

72 гаубиці 105-мм калібру та 370 000 снарядів до них

38 ракетних систем HIMARS HIMARS це ракетні системи залпового вогню, що можуть вражати цілі на відстані до 300 кілометрів. В червні 2022 року йшлося, що Україні дають ракети, що можуть летіти тільки на 80 км.

30 мінометних систем 120-мм калібру та 175 000 мін до них

10 мінометних систем 82-мм калібру

10 мінометних систем 60-мм калібру

Одна батарея ППО Patriot і боєприпаси Одна батарея Patriot складається зі встановленої на вантажівці пускової системи, яка має вісім пускових установок. Кожна з них може утримувати до чотирьох ракет-перехоплювачів, а також наземний радар, станцію управління та генератор. Система Patriot – одна з найнадійніших і найбільш перевірених систем протиракетної оборони, і одна з таких, що найчастіше використовуються. Протягом років система Patriot та її ракети постійно змінюються. Сучасна ракета-перехоплювач системи Patriot коштує близько 4 млн доларів за заряд, а пускові установки – майже 10 млн доларів кожна, пише у липневому звіті з протиракетної оборони Центр стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS). Вона буде дієвою проти балістичних ракет малої дальності.

Вісім зенітно-ракетних систем NASAMS та боєприпаси Системи NASAMS використовуються в НАТО, і, за даними АР та Defense News, застосовуються для захисту Білого дому та Пентагону у Вашингтоні. Ракети NASAMS можуть стріляти по 72 цілях одночасно, повідомляє видання Army Recognition. Здебільшого в цих системах, як пише видання, застосовуються ракети AIM-120 AMRAAM, які можуть стріляти на відстань до 40 км і на висоту до 14 км.

12 систем протиповітряної оборони малої дальності Avenger

Дві вогневі установки ППО HAWK і боєприпаси до них Обладнання HAWK базується на технологіях часів війни у В’єтнамі, але кілька разів модернізувалося. Система HAWK є попередницею системи протиракетної оборони PATRIOT виробництва Raytheon Technologies. Транспортні засоби, засоби буксирування, гелікоптери та танки: 298 тактичних транспортних засобів для буксирування зброї

36 тактичних транспортних засобів для ремонту обладнання

10 командно-штабних машин

20 гелікоптерів Мі-17 Гелікоптери Mi-17 радянського виробництва використовуються переважно для транспортування. Вони можуть перевозити до 24-х військовослужбовців або чотири тонни вантажу. Деякі з них оснащені кулеметами та/або керованими ракетами.

45 танків T-72В, оснащенні сучасною оптикою, засобами звʼязку та бронею

Понад 1 700 бронемашин HMMWV або Humvee Машини Humvee широко використовуються в американській армії. Машини з низькою підвіскою можуть бути оснащені озброєнням, включно з великокаліберними кулеметами або протитанковими ракетами.

Понад 100 легких тактичних транспортних засобів

44 вантажівки та 88 причепів для транспортування важкої техніки

300 бронетранспортерів M113 Основна гусенична бронемашина на озброєнні США та інших армій світу. Ці гусеничні транспортні засоби широко використовувалися під час війни у В’єтнамі, але зараз використовуються Сполученими Штатами в основному як допоміжні машини, як от машини швидкої допомоги на полі бою. M113 може перевозити до 15 пасажирів і використовує легку алюмінієву броню, яка захищає тільки від стрілецької зброї та уламків снарядів тощо.

31 танк Abrams Найдорожчими вважаються американські Abrams M1. Їхня вартість, за даними різних джерел, від 6 до 9 мільйонів доларів. Abrams дуже гучні, але швидко стартують, на що витрачається багато палива. Abrams мають 1500 кінських сил і розвивають швидкість понад 60 кілометрів за годину. Abrams M1 мають приціли для денного та нічного спостереження та круговий огляд з поворотом на 360°.

109 БМП Bradley та 4 машини вогневої підтримки групи БМП Bradley Bradley – бронемашини, які вважають оснащеними достатньо потужною зброєю, щоб знищувати важкі танки.

90 бронетранспортерів Stryker

250 бронетранспортерів M1117

500 машин із захистом від мін MRAP

Шість броньованих комунальних вантажівок

30 машин забезпечення боєприпасами

100 медичних бронемашин

58 прибережних та річкових патрульних катерів Безпілотники, дрони: 15 безпілотників Scan Eagle

Приблизно 1800 безпілотників Phoenix Ghost Тактичний безпілотник, подібний до Switchblade, але розроблений «під умови, схожі на умови на Донбасі», пройшов перше бойове випробування в Україні. Безпілотники Puma Невеликий літак-розвідник, запускається з руки, літає під управлінням оператора або самостійно за допомогою GPS-навігації.

Компактні дрони-камікадзе, нашпиговані вибухівкою. Ці «дрони-смертники» важать всього 2,5 кілограми і можуть бути швидко підняті у повітря з мінометної труби. Switchblades використовують пряму відеотрансляцію для визначення місця розташування цілей і оснащені боєголовкою розміром із гранату, здатною вбивати ворога та пошкоджувати неброньовану техніку. Це набагато швидше та дешевше, ніж виклик авіапідтримки. Кожен такий дрон коштує приблизно 6 тисяч доларів. Збільшена версія Switchblade призначена для знищення бронетехніки.