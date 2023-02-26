Зброя, яку США передають чи вже передали Україні після масштабного вторгнення Росії. Перелік Пентагону (фото)

За підрахунками Пентагону, загалом США виділили понад 32,4 мільярда доларів на безпекову допомогу Україні з початку урядування адміністрації президента Джо Байдена, включаючи приблизно 31,8 мільярда американських доларів з початку неспровокованого вторгнення Росії до України 24 лютого 2022 року.
Яке саме обладнання, зброя та техніка входили в пакети допомоги від США? Цей перелік Пентагону опублікував «Голос Америки».
ПЗРК, ППО, гаубиці:
- Понад 1 600 зенітних комплексів Stinger
Це переносний зенітно-ракетний комплекс, що може збивати гелікоптери та транспортні літаки. Портативні протиракетні установки Stinger відіграли важливу роль у тому, щоб змусити Радянський Союз вийти з Афганістану наприкінці 1980-х років.
- Понад 8 500 протитанкових систем Javelin
Розроблений для танків, Javelin збиває також гелікоптери й безпілотники. Американські ракети вже знайшли широке застосування проти російської бронетехніки у війні з Росією. Зброя дозволяє проводити атаки за принципом «вистрілив та забув» на відстані до 2,6 км. Під час цих атак ракета направляється до вибраної цілі, тобто бійці можуть запустити її, а потім негайно шукати собі укриття. Згідно з бюджетом Пентагону на 2021 рік, одна пускова установка і ракета коштують 178 000 доларів.
- Понад 54 000 інших протитанкових систем і боєприпасів
- 160 гаубиць 155-мм калібру, зокрема відомі гаубиці М777 та до 1 000 000 снарядів до них
- 72 гаубиці 105-мм калібру та 370 000 снарядів до них
- 38 ракетних систем HIMARS
HIMARS це ракетні системи залпового вогню, що можуть вражати цілі на відстані до 300 кілометрів. В червні 2022 року йшлося, що Україні дають ракети, що можуть летіти тільки на 80 км.
- 30 мінометних систем 120-мм калібру та 175 000 мін до них
- 10 мінометних систем 82-мм калібру
- 10 мінометних систем 60-мм калібру
- Одна батарея ППО Patriot і боєприпаси
Одна батарея Patriot складається зі встановленої на вантажівці пускової системи, яка має вісім пускових установок. Кожна з них може утримувати до чотирьох ракет-перехоплювачів, а також наземний радар, станцію управління та генератор.
Система Patriot – одна з найнадійніших і найбільш перевірених систем протиракетної оборони, і одна з таких, що найчастіше використовуються. Протягом років система Patriot та її ракети постійно змінюються. Сучасна ракета-перехоплювач системи Patriot коштує близько 4 млн доларів за заряд, а пускові установки – майже 10 млн доларів кожна, пише у липневому звіті з протиракетної оборони Центр стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS).
Вона буде дієвою проти балістичних ракет малої дальності.
- Вісім зенітно-ракетних систем NASAMS та боєприпаси
Системи NASAMS використовуються в НАТО, і, за даними АР та Defense News, застосовуються для захисту Білого дому та Пентагону у Вашингтоні. Ракети NASAMS можуть стріляти по 72 цілях одночасно, повідомляє видання Army Recognition. Здебільшого в цих системах, як пише видання, застосовуються ракети AIM-120 AMRAAM, які можуть стріляти на відстань до 40 км і на висоту до 14 км.
- 12 систем протиповітряної оборони малої дальності Avenger
- Дві вогневі установки ППО HAWK і боєприпаси до них
Обладнання HAWK базується на технологіях часів війни у В’єтнамі, але кілька разів модернізувалося. Система HAWK є попередницею системи протиракетної оборони PATRIOT виробництва Raytheon Technologies.
Транспортні засоби, засоби буксирування, гелікоптери та танки:
- 298 тактичних транспортних засобів для буксирування зброї
- 36 тактичних транспортних засобів для ремонту обладнання
- 10 командно-штабних машин
- 20 гелікоптерів Мі-17
Гелікоптери Mi-17 радянського виробництва використовуються переважно для транспортування. Вони можуть перевозити до 24-х військовослужбовців або чотири тонни вантажу. Деякі з них оснащені кулеметами та/або керованими ракетами.
- 45 танків T-72В, оснащенні сучасною оптикою, засобами звʼязку та бронею
- Понад 1 700 бронемашин HMMWV або Humvee
Машини Humvee широко використовуються в американській армії. Машини з низькою підвіскою можуть бути оснащені озброєнням, включно з великокаліберними кулеметами або протитанковими ракетами.
- Понад 100 легких тактичних транспортних засобів
- 44 вантажівки та 88 причепів для транспортування важкої техніки
- 300 бронетранспортерів M113
Основна гусенична бронемашина на озброєнні США та інших армій світу. Ці гусеничні транспортні засоби широко використовувалися під час війни у В’єтнамі, але зараз використовуються Сполученими Штатами в основному як допоміжні машини, як от машини швидкої допомоги на полі бою. M113 може перевозити до 15 пасажирів і використовує легку алюмінієву броню, яка захищає тільки від стрілецької зброї та уламків снарядів тощо.
- 31 танк Abrams
Найдорожчими вважаються американські Abrams M1. Їхня вартість, за даними різних джерел, від 6 до 9 мільйонів доларів. Abrams дуже гучні, але швидко стартують, на що витрачається багато палива. Abrams мають 1500 кінських сил і розвивають швидкість понад 60 кілометрів за годину. Abrams M1 мають приціли для денного та нічного спостереження та круговий огляд з поворотом на 360°.
- 109 БМП Bradley та 4 машини вогневої підтримки групи БМП Bradley
Bradley – бронемашини, які вважають оснащеними достатньо потужною зброєю, щоб знищувати важкі танки.
- 90 бронетранспортерів Stryker
- 250 бронетранспортерів M1117
- 500 машин із захистом від мін MRAP
- Шість броньованих комунальних вантажівок
- 30 машин забезпечення боєприпасами
- 100 медичних бронемашин
- 58 прибережних та річкових патрульних катерів
Безпілотники, дрони:
- 15 безпілотників Scan Eagle
- Приблизно 1800 безпілотників Phoenix Ghost
Тактичний безпілотник, подібний до Switchblade, але розроблений «під умови, схожі на умови на Донбасі», пройшов перше бойове випробування в Україні.
- Безпілотники Puma
Невеликий літак-розвідник, запускається з руки, літає під управлінням оператора або самостійно за допомогою GPS-навігації.
Компактні дрони-камікадзе, нашпиговані вибухівкою. Ці «дрони-смертники» важать всього 2,5 кілограми і можуть бути швидко підняті у повітря з мінометної труби. Switchblades використовують пряму відеотрансляцію для визначення місця розташування цілей і оснащені боєголовкою розміром із гранату, здатною вбивати ворога та пошкоджувати неброньовану техніку. Це набагато швидше та дешевше, ніж виклик авіапідтримки. Кожен такий дрон коштує приблизно 6 тисяч доларів. Збільшена версія Switchblade призначена для знищення бронетехніки.
- Дрони Altius-600
- Дрони Jump 20
- Дрони CyberLux K8
- Безпілотні судна берегової охорони
Гармати, снаряди, боєприпаси, набої, ракети:
- Зброя 120-мм калібру
- Зенітні гармати та боєприпаси
- Понад 13 000 гранатометів та стрілецької зброї
- 545 000 набоїв для зброї 25-мм калібру
100 тис. 125-мм танкових боєприпасів
- 45 тис. 152-мм артилерійських снарядів
- 20 тис. 122-мм артилерійських снарядів
- 50 тис. 122-мм снарядів до систем «ГРАД»
- Понад 2 500 протитанкових ракет TOW.
Це керовані ракети для ураження броньованих машин.
- Ракети для систем протиповітряної оборони HAWK
- Високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARMs)
Протирадіолокаційні ракети HARM, які, за словами посадовця Пентагону, можуть «знаходити та знищувати» російські радари.
- Високоточні авіаційні боєприпаси
- Понад 100 000 000 набоїв для стрілецької зброї
- 4000 авіаційних ракет Zuni
- Ракети RIM-7 для ППО
- Високоточні ракети
- 6000 155-мм високоточних артилерійських снарядів
- 10 000 155-мм снарядів RAAM (дистанційних протиброньових мін)
- Вибухівка C-4, підривні боєприпаси та обладнання та обладнання для очищення
- Протипіхотні міни з дистанційним керуванням.
- Протипіхотні боєприпаси M18A1 Claymore
Обладнання:
- Обладнання для інтеграції західних пускових установок, ракет і радарів із українськими системами протиповітряної оборони
- Устаткування з виявлення засобів електронної боротьби та протидії дронам
- Обладнання для підтримки наявних можливостей української ППО
- Обладнання та системи для розмінування
- Польова техніка, спорядження для холодної погоди, запчастини
- Обладнання радіоелектронних перешкод
- Понад 350 генераторів
- Два радари для безпілотників
- Понад 70 контрбатарейних радарів та контрмінометних радарів
- Понад 75 тисяч наборів бронежилетів та шоломів
- Ракетні системи лазерного наведення
- 20 багатофункціональних радарів
- Системи та обладнання проти безпілотників
- Засоби проти ППО
- 18 радарів повітряного спостереження
- Дві системи берегового захисту Harpoon
Протикорабельні ракетні системи для берегового захисту та знищення цілей в морі.
- Медичні засоби, в тому числі аптечки, монітори та інше обладнання
- Термінали та послуги SATCOM
- Тисячі приладів нічного бачення, систем спостереження, тепловізорів, оптики та лазерних далекомірів
- Послуги комерційних супутникових зображень
- Обладнання для утилізації вибухонебезпечних матеріалів та захисні засоби
- Хімічне, біологічне, рентгенологічне та ядерне захисне обладнання
- Обладнання для переміщення перешкод
- Тактичні захищені системи зв'язку
- Чотири антени супутникового зв'язку
США також забезпечили фінансування навчання для українських військових, обслуговування та утримання бойової техніки.
Сполучені Штати продовжують співпрацювати із союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну додатковими можливостями для захисту, наголошується у звіті Пентагону.
Оригінал публікації – на сайті «Голосу Америки»
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