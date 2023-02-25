В Україні вдруге за день оголошували масштабну повітряну тривогу

В Україні вдруге за день оголошена масштабна повітряна тривога, є небезпека ракетних ударів з боку військ РФ.
Влада просить громадян перебувати в укриттях.
Вранці в Україні вже оголошували масштабну повітряну тривогу, яка втім тривала відносно недовго. Повідомлень про масовані обстріли не було.
ДОПОВНЕНО Через декілька хвилин почали лунати сповіщення про відбій тривоги.
Напередодні минув рік з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Військові попереджали, що, ймовірно, до цієї дати РФ може влаштувати провокації і масовані обстріли.
За даними Генштабу ЗСУ, Росія за рік випустила майже п’ять тисяч ракет по території України.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ