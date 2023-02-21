Путін погрожує США: Росія починає «ядерну гонитву»

Президент Росії Володимир Путін нарешті виступив зі своїм посланням Федеральним зборам, яке переніс з минулого року нібито через «щільний графік».

У своїй майже двогодинній промові він заявив, що ухвалив рішення про велике вторгнення в Україну нібито задля того, щоб запобігти новому нападу «київської влади» на Донецьк та Луганськ. На його думку, Захід буцімто готував Україну до війни, «натаскував» українських офіцерів, постачав зброю та розгортав в Україні «секретні біолабораторії».

Путін згадав переговори про «гарантії безпеки» для Росії в грудні 2021 року, коли зажадав від Заходу прибрати інфраструктуру НАТО до кордонів 1997 року – і отримав відмову. На його думку, тоді стало зрозуміло, що Захід готується атакувати Росію.

«Це вони розв'язали війну, а ми використали силу і використовуємо, щоб її зупинити», – заявив він під оплески сенаторів, депутатів Держдуми РФ та своїх соратників.

Також Путін оголосив про рішення призупинити участь Росії у договорі про стратегічні наступальні озброєння. «США і НАТО прямо говорять про те, що їхня мета – завдати стратегічної поразки Росії. І що, після цього вони ні в чому не бувало збираються роз'їжджати нашими оборонними об'єктами, зокрема найновішими», - обурився він під овації.

Договір був підписаний між США та РФ у 2010 році та передбачав обмеження ядерних озброєнь країн та регулярну взаємну інспекцію об'єктів, пов'язаних із «ядерною тріадою».

Також Путін розпорядився підготуватися до ядерних випробувань у відповідь на нібито плани Вашингтона випробувати свою нову ядерну зброю.

Які плани Путіна у війні з Україною, судячи з його виступу перед Федеральними зборами?

Навіщо Путін показово вийшов із Договору про стратегічні наступальні озброєння?

І як на виступ Путіна вплинув приїзд головного дипломата Китаю до Москви?

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