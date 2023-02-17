Російські повітряні кулі: що відомо про нові об'єкти в небі України?

15 лютого в небі над Києвом збили 6 повітряних куль, запущених російською армією: у Київській міській військовій адміністрації повідомили, що ці об'єкти могли нести з собою кутові відбивачі та розвідувальне оснащення. Вперше про кулі заговорили нещодавно, 12 лютого: командування Повітряних сил України повідомило про аеростати в небі над Дніпром. З цього моменту почали з'являтися повідомлення про невідомі повітряні цілі в небі над Україною, ймовірно, це були ці самі кулі.

Яку функцію виконують у війні? Чому армія Росії почала активно їх використовувати?

Який вигляд має куля та як працює

Речник повітряних сил України Юрій Ігнат пояснив, що це наповнені газом кулі, діаметром близько метра-півтора. На шнурку до них прикріплений кутовий відбивач: він відбиває радіосигнал, який посилає РЛС, що шукає цілі у небі.

Але з керуванням кулею є свої нюанси. Аеростат – досить спецефічний апарат, який рухається за потоком повітря. Таким чином, щоб запустити кулю, потрібно знати метереологічний прогноз, тобто як рухатиметься вітер. Можна задати теоретичну траєкторію польту кулі, але її швидкість задати практично неможливо.

Навіщо їх використовують?

У Повітряних силах України припустили, що ці кулі використовуються для розвідування позицій української ППО. Росія використовує їх як «хибні цілі», як дешевий спосіб відвернення уваги українських сил, щоб розсіяти увагу та витратити ресурси зенітно-ракетних військ.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат після повітряної тривоги 15 грудня так прокоментував використання російськими військами повітряних куль:

«Таким чином вони нас тривожать – чому б це не використовувати? Але якщо розібратися глибше – ми бачимо статистику, скільки вже знищено БПЛА. А саме «Орлан-10», які вони часто застосовували вглибині нашої території для ведення повітряної розвідки. Ці БПЛА часто ставали цілями…Зараз вони більш ощадливо використовують БПЛА оперативно-тактичного рівня – такі як «Орлан-10», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

Тобто використовуючи аеростати, РФ економить на дронах.

Іван Киричевський, аналітик військового видання Defence Express, висловив припущення, що на використання цього апарату Росію надихнули події з Китайською кулею с США:

«Тут може бути більш прозаїчна версія: що росіяни, подивившись на успіх своїх китайських товаришів, які запустили декілька таких аеростатів (й американцям знадобилися складні організаційні зусилля, щоб ці повітряні кулі збити) так перевірять нас на міцність: скільки нам знадобиться часу на збиття таких літальних апаратів? Грубо кажучи, наші зенітники впоралися набагато швидше, аніж американські партнери. Явно набагато швидше, аніж росіяни думали».

Тому надалі, каже він, використовувати кули, можливо, будуть рідше.

Кулі можуть бути лише розвідувальні?

Іван Киричевський каже, що у російських військ в арсеналі можуть бути не лише кулі з кутовими відбивачами, а й кулі, які можуть переносити невелику апаратуру радіоелектронної боротьби. Тобто прилади, які виводитимуть з ладу українські радари. Або, навіть кулі, які можуть переносити невеликі малорозбірні авіабомби.

А військовий аналітик Іван Федоров в ефірі Радіо Донбас.Реалії (проєкт Радіо Свобода) зазначив, що задачею аеростатів найімовірніше є виявлення частот роботи українських РЛС, що є дуже цінною і охоронюваною інформацією (володіючи нею, можна в подальшому створювати радіоперепони радарам).

Звідки можуть запускати кулі?

У Росії є дві військові частини, які займають експлутацією аеростатів: одна на Сході країни, а інша на європейській частині. Для того, щоб накачати таку кулю, необхідно мати спеціальну аерозольну машину; така у РФ присутня.

Експерти кажуть: найімовірніше, кулі запускалися саме з території Росії, а не, наприклад, з тимчасово окупованих нею територій.

Як протидіяти російським кулям?

Для того, щоб збити ворожі кулі, над Києвом та областю застосовувалась винищувальна авіація. Проте, як вважає Іван Киричевський, способи протидії таким об'єктам можуть змінитися:

«Очевидно, що по мірі того, як росіяни будуть намагатися засилати ці аеростати далі, і в наших захисників буде більше практики по збиттю таких повітряних кульок, тут буде ситуація повторюватися, як із шахедами. Спочатку для їхнього збиття піднімали в повітря винищувачі, тому що не знали іншого способу, а потім навчилися ці всі Шахеди збивати за допомогою старих кулеметів».

До яких повітряних атак може вдатися Кремль на роковини повномасшабного вторгнення, аналізуємо в ефірі.