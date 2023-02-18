Що означає повістка, кого мобілізують та як змінити місце служби: відповіли у ЗСУ

Мобілізація в Україні не припиняється від 24 лютого 2022 року, у складі Сил оборони несуть службу близько мільйона людей. На найпоширеніші запитання про мобілізацію, призов та службу читачів та глядачів Донбас.Реалії відповів Роман Горбач, начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ.

Яка «хвиля» мобілізації зараз?

Загальна мобілізація в Україні почалася у день повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року і відтоді триває безперервно – хвиль немає. Призов до лав Сил оборони іде за планом, він відбуватиметься до завершення воєнного стану. Досі є і ті, хто приходять до армії добровольцями.

«Бажаючі, звичайно, є, але ми самі розуміємо, що уже їх набагато менше, бо усі, хто мав таке прагнення – твердо захищати Батьківщину, вони в перші місяці війни стояли в чергах в територіальні центри комплектування і були призвані на військову службу. Але, сказати що сьогодні їх немає, так не можна», – розповідає Роман Горбач.

Чи можуть мобілізувати обмежено придатних?

Обмежено придатних до військової служби українців не мобілізують. Проте не виключено, що у 2023 році це зміниться. Та у будь-якому разі таких військовослужбовців не відправлятимуть на передову. Вони будуть проходити службу тільки у військових частинах не бойового складу забезпечення або ж тилових підрозділах.

Чи означає служба втрату основної роботи?

Проходження строкової служби не позбавляє громадян основного місця роботи, тобто – доки людина на фронті – робоче місце за нею зберігається. Чи її мобілізували, чи вона пішла добровільно і уклала контракт, значення тут не має.

Щоправда, згідно внесених у липні 2022 року змін до Кодексу законів про працю , роботодавець більше не зобов'язаний виплачувати працівнику під час служби його середню заробітну плату.

Як можливість укласти контракт залежить від ВЛК?

Окремих обмежень по здоров’ю, які можуть стати на заваді укладенню контракту – немає. Вимоги тут однакові для усіх призовників. Є ступінь придатності до військової служби, і на підставі висновку військово-лікарської комісії (ВЛК) людина призивається на службу за контрактом.

Кого мобілізують зараз?

Резерв українців, які проходили строкову та інші види служби, ще не вичерпаний – їх досі мобілізують. Однак на службу призивають і тих, хто раніше не служив.

Громадян із цієї категорії призивають лише в навчальні військові частини/центри для проходження підготовки. Що складніші спеціальності, тим довший термін підготовки. Але вона має тривати мінімум один місяць.

Як змінити військову спеціальність?

Є курси підготовки та підвищення кваліфікації, яку можуть пройти офіцери. Вони тривають три місяці і дозволяють змінити обліково-військову спеціальність. Після курсів військові можуть бути призначені на інші посади відповідно до нової спеціальності.

Як перевестись в іншу частину?

Переведення в ЗСУ та інших складових Сил оборони відбувається не на підставі самого лише бажання військовослужбовця, а й рішення його командира.

Якщо командир вважає, що цей військовослужбовець має тут виконувати обов’язки, і без нього підрозділ функціонувати на повну силу не зможе, він має право не відпустити цього військовослужбовця. За умови, якщо немає інших причин для переведення.

Такими іншими причинами переведення можуть бути:

стан здоров’я;

сімейні обставини.

Що означає вручення повістки?

Більшість із повісток, які вручаються – це не призов на військову службу. Це лише означає, що людина має прийти до територіального центру комплектування для уточнення своїх військово-облікових даних.

Робота територіальних центрів комплектування зараз спрямована в першу чергу саме на залучення громадян, аби уточнити їхні військово-облікові дані, сімейні, освітні дані тощо.

Крім того, людину попросять, зокрема, пройти військово-лікарську комісію, щоб визначити ступінь придатності. А вже згодом, у разі потреби Сил оборони, може відбутись призов.

Яка відповідальність за неявку за повісткою?

Кабінет міністрів 30 грудня минулого року ухвалив нову постанову , яка затверджує порядок ведення військового обліку. У ній йдеться про те, що військовозобов’язані мають оновлювати свої дані у територіальному центрі комплектування кожні п’ять років.

За ігнорування цієї вимоги передбачена адміністративна відповідальність. Крім штрафу, військовозобов'язаному може загрожувати і кримінальна відповідальність.

«Якщо людина вже уточнила свої військово-облікові дані, пройшла медичний огляд і за результатами виявилась придатною до військової служби і, отримавши повістку щодо прибуття на військову службу, не з’явилася – це вже кримінальна відповідальність», – каже Роман Горбач.

У деяких випадках справи доходять до суду, але точної статистики щодо їхньої кількості немає. Та явище ігнорування повісток не є масовим, здебільшого українці добросовісно ставляться до призову.

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