Україна в очікуванні російського наступу: мобілізація, укріплення, нова зброя

- Можливий наступ Росії і мобілізація
Порушив закон - отримай повістку. В Україні продовжує існувати практика, коли чоловіки отримують повістки як покарання. Самі військові називають цю практику ганебною.
Все більше повідомлень про те, що майже по всій Україні у містах та селах почали активно роздавати повістки на вулицях, у громадських місцях та на блокпостах.
Чи активізувалися військкомати перед можливим новим наступом Росії?
- Запобіжні заходи та підозри до чиновників міноборони
Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для колишнього заступника міністра оборони В'ячеслава Шаповалова, підозрюваного в причетності до закупівель за завищеними цінами.
Чи дійде історія про «золоті яйця» по 17 гривень до реальних вироків?
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