Україна в очікуванні російського наступу: мобілізація, укріплення, нова зброя

Можливий наступ Росії і мобілізація

Порушив закон - отримай повістку. В Україні продовжує існувати практика, коли чоловіки отримують повістки як покарання. Самі військові називають цю практику ганебною.

Все більше повідомлень про те, що майже по всій Україні у містах та селах почали активно роздавати повістки на вулицях, у громадських місцях та на блокпостах.

Чи активізувалися військкомати перед можливим новим наступом Росії?

Запобіжні заходи та підозри до чиновників міноборони

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для колишнього заступника міністра оборони В'ячеслава Шаповалова, підозрюваного в причетності до закупівель за завищеними цінами.

Чи дійде історія про «золоті яйця» по 17 гривень до реальних вироків?

Про все це і не тільки у програмі Свобода Live: