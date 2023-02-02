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Війна

Україна в очікуванні російського наступу: мобілізація, укріплення, нова зброя

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для ексзаступника міністра оборони Шаповалова
  • Можливий наступ Росії і мобілізація

Порушив закон - отримай повістку. В Україні продовжує існувати практика, коли чоловіки отримують повістки як покарання. Самі військові називають цю практику ганебною.

Все більше повідомлень про те, що майже по всій Україні у містах та селах почали активно роздавати повістки на вулицях, у громадських місцях та на блокпостах.

Чи активізувалися військкомати перед можливим новим наступом Росії?

  • Запобіжні заходи та підозри до чиновників міноборони

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для колишнього заступника міністра оборони В'ячеслава Шаповалова, підозрюваного в причетності до закупівель за завищеними цінами.

Чи дійде історія про «золоті яйця» по 17 гривень до реальних вироків?

Про все це і не тільки у програмі Свобода Live:

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