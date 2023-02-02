«Не завтра, так післязавтра». В Україні впевнені, що західні винищувачі будуть. Все про літаки F-16

В Україні стримано прореагували на «Ні», яке промовив президент США Джо Байден, коли цього тижня в Білому домі його запитали чи отримає Україна багатоцільові бойові винищувачі F-16. Українські посадовці і експерти нагадують, що фактично ту саму відмову на перших стадіях Україна отримувала практичні по всіх видах західної зброї – нещодавно таке було з танками. То, що ж з літаками? Розповідаємо в питаннях-відповідях про проблему поставок Україні західних літаків під час широкомасштабної війни, яку веде Росія. Що сказав Джо Байден? Президент США Джо Байден на запитання чи надаватимуть США Україні літаки F-16, відповів коротко, але категорично: «Ні!». Канцлер Німеччини Олав Шольц сказав, що говорити нині про поставки західних літаків Україні «було б несерйозно». Він додав, що не розуміє, чому одразу мова зайшла про літаки, як тільки-но завершилась «епопея з танками» для ЗСУ.

Речник британського уряду сказав, що Лондон наразі не збирається передавати Україні винищувачі, бо ті, які є на озброєнні Британії, «надзвичайно складні» в управлінні і потребують місяців для навчань пілотів. Як поставились в Україні? Спокійно, кажучи, що те саме було і з іншими озброєннями – від переносних ракетних комплексів «Стінгер» до HIMARS, від систем протиракетної оборони Patriot і до західних танків... Щодо останніх, то щойно завершились політичні перипетії з узгодженням поставок західних танків Україні – зокрема німецьких «Леопардів». «Усі види допомоги на початку проходили етап «ні». Це означає «ні» станом на сьогодні», – сказав міністр оборони України Олексій Резніков у Парижі 31 січня після зустрічі з міністром оборони Франції.

Усі види допомоги на початку проходили етап «ні». Це означає «ні» станом на сьогодні

«Так було з HIMARS, так було зі 155-мм артилерією, з тими ж Bradley. З німецькими Leopard спочатку теж було «ні», а тепер ми маємо танкову коаліцію. Тому я вірю у наступну «літакову коаліцію». Але завжди спочатку має бути лідер. Тому я тут», – додав Резніков, натякаючи на те, що очікує лідерства Франції у питанні з літаками так само, як з легкими колісними танками, що теж були певним поштовхом для решти союзників. «Я не бачу тут категоричності і остаточного «ні». Я бачу фіксацію позиції станом на зараз. Бачу небажання одночасно фактично з рішенням про надання танків, заявляти про надання бойових літаків. Наші союзники вважають, що це створить привід для максимальної ескалації, – каже в інтерв’ю Радіо Свобода колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін. – На сьогодні стратегія полягає, щоб поступово, жорстко, рішуче, але поступово збільшувати тиск на Путіна. І логіка саме така: рішення прийнято по танках і його потрібно швидко реалізувати».

Чи всі дотримуються позиції Байдена? Ні. Президент Франції Емманюель Макрон не виключив поставок Україні західних літаків, але зауважив, що це не має розпалити ще більше війну чи зменшити здатність Франції захистити себе з повітря. Франція має винищувачі власного виробництва Rafale і всеєвропейський Eurofighter Typhoon. Не виключають постачання F-16 Україні й Нідерланди. Польський прем’єр Матеуш Маровецький сказав, що Польща готова дати Україні літаки F-16 в координації з іншими союзниками по НАТО. Чи треба дозвіл США іншим країнам, щоб дати літаки? Так, формально цей принцип ніхто не відміняв. Дозвіл країни-виробника потрібен. Так було із німецькими «Леопардами» коли інші країни готові були поставити ці танки Україні з власних запасів, але чекали «відмашки» з Берліна – і дочекалися!

Я не бачу тут категоричності і остаточного «ні». Я бачу фіксацію позиції станом на зараз

«Раз президент Байден сказав «Ні», але ж він же не сказав, що Білий дім заборонить іншим країнам давати літаки. Маємо формальну відмову США, але от Польща заявила про свою готовність дати власні F-16, правда в координації з НАТО. Голландія може надати, але не по причині зношеності своїх літаків, а тому що в Голландії знайшлися гроші на F-35», – каже в інтерв’ю Радіо Свобода Іван Киричевський, оглядач військового порталу Defense Express. «Відповідь Байдена «Ні» не означає, що ми не отримаємо F-16. Це означає чітку градацію джерел постачання. На даний момент ми отримаємо їх не з запасів Військово-повітряних сил США, не з запасів промисловості США, а отримаємо їх від країн-експлуатантів F-16 в Європі», – додає військовий експерт.

Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма», вважає, що США можуть дати добро іншим, а також можуть змінити і власну позицію – і теж поставити F-16 Україні. «США можуть дати «добро» або у форматі «Рамштайна» або дати літаки у двосторонньому форматі – словесно дозволити іншим країнам, або згідно з якимось документом постачати озброєння, яке вироблене в Штатах, і перебуває на балансі тих країн», – каже Краєв в інтерв’ю Радіо Свобода. Що таке F-16? Це багатоцільовий бойовий винищувач, дизайн якого створювався у 1970-80-х роках. Але з того часу літтак модернізували. F-16 може діяти на відстані до чотирьох тисяч кілометрів і нести, наприклад ракети, що можуть вражати цілі на відстані у пів тисячі кілометрів. Швидкість літака – до 2,400 кілометрів на годину, що майже втричі перевищує швидкість пасажирського літака. F-16, можливо, найнадійніший і найперевіреніший бойовий винищувач у світі.

Також говорять про можливість поставок Україні й літаків F-15. Наскільки широко використовується? Літаки F-16 є базовими для військово-повітряних сил багатьох членів НАТО і не лише. З моменту початку серійного випуску в 1976 році було виготовлено 4600 цих літаків. Вони на озброєнні 25 країн світу – від, наприклад, «старих членів» НАТО Бельгії й Нідерландів, до порівняно «нового» члена НАТО – Польщі й до, скажімо, Пакистану в Азії. І хоча ці літаки – після модернізації – ще можуть служити довго, а також виготовляються й зараз, паралельно США активно використовують F-22 Raptor (розроблений на межі століть) і суперсучасний багатоцільовий літак-невидимку F-35 Lightning, за яким майбутнє, бо в його основі ультрасучасні технології.

Чи йдеться лише про F-15 і F-16? Переважно так, але не зовсім. Окрім F-16 розглядається можлива поставка Україні британо-німецько-італійських винищувачів Tornado. Також мова йде і про шведський винищувач Gripen. Tornado перебувають на озброєнні кількох країн (зокрема виробників – Британії, Німеччини, Італії), їх також має Саудівська Аравія, наприклад. Усього в світі зараз біля 350 цих літаків. Шведські Gripen мають принаймні сім країн, включно з посткомуністичними Чехією та Угорщиною. Усього було виготовлено майже 300 винищувачів

Скільки F-16 потрібно Україні? Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат сказав, що ЗСУ потребують до 200 західних літаків. За його словами, Росія може підняти в повітря в п’ять-шість разів більше літаків, аніж Україна.

Чому мова взагалі зайшла про літаки? Тому, що Україна має застарілій парк винищувачів – всі вони старого радянського виробництва, переважно МІГ-29. Хоч і були спроби модернізації, але переважно запчастини мали надходити з Росії, а на тлі війни це неможливо.

Байден сказав «Ні», але ж він же не сказав, що Білий дім заборонить іншим країнам давати літаки

Україна сама не може виготовляти винищувачі, адже корпорація «Антонов» спеціалізується на транспортній авіації. Плюс винищувачі потрібні вже зараз. Деякі новіші члени НАТО передавали Україні літаки МІГ-29, а зараз Словаччина планує це робити. Точної інформації по переданим МІГ-29 немає. Для навчання українських пілотів управляти західними літаками потрібен час. Конгрес США виділив минулого літа біля 100 мільйонів доларів для тренувань.