Резніков про відмову США надати F-16: «усі види допомоги проходили спочатку етап «ні»

Міністр оборони Олексій Резніков прокоментував відмову Сполучених Штатів надати Україні винищувачі F-16. Як він заявив на пресконференції з французьким колегою Себастьяном Лекорню в Парижі у вівторок, Україна спершу чула відмову на запити всіх видів допомоги, які зрештою отримувала.

«Усі види допомоги на початку проходили спочатку етап «ні». Це означає «ні» станом на сьогодні. Друга стадія: давайте обговоримо, вивчимо технічні можливості. Третя стадія: давайте готувати ваші екіпажі. І четверта стадія: беріть. Так було з HIMARS, так було зі 155-міліметровою артилерією, з тими ж Bradley», – сказав Резніков.

Він також нагадав, що Німеччина тривалий час відмовляла надати Україні танки Leopard, «а тепер ми маємо танкову коаліцію».

«Тому я вірю у наступну «літакову коаліцію», – додав він.

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Українські офіційні особи посилили вимоги до західних союзників щодо більш важкого озброєння, щоб відкинути сили Росії. Серед наступних потреб ЗСУ називають військові літаки та ракети більшої дальності, ніж наявні нині на озброєнні GMLRS, які можуть вражати обʼєкти противника на відстані до 70 кілометрів.

Проти такого кроку наразі виступають, зокрема, Сполучені Штати, Велика Британія та Німеччина.

Франція не виключає надсилання військових літаків в Україну, але висунула кілька умов для цього. Серед них – щоб надання такого обладнання не призвело до ескалації напруженості. Польща також допускає надання Києву винищувачів F-16.