Байден анонсував розмову із Зеленським про зброю для України

Президент США Джо Байден заявив 31 січня, що обговорюватиме з президентом України Володимиром Зеленським останні запити Києва на сучасне озброєння для захисту від Росії. Про це повідомляє агенція France-Presse.

«Ми збираємося поговорити», – сказав Байден журналістам менш як через добу після того, як він однозначно відповів «ні» на запитання, чи нададуть США Україні винищувачі F-16.

Сполучені Штати є найбільшим постачальником зброї в Україну. Коаліція інших західних країн також надсилає зброю, починаючи від гвинтівок і закінчуючи бронетехнікою та артилерією. Однак президент Зеленський на тлі продовження агресії Росії закликає до ще потужнішої та досконалішої зброї.

Раніше в січні Сполучені Штати та Німеччина погодилися надіслати до України танки, наслідуючи приклад Великої Британії.

Зараз Україна наполягає на наданні винищувачів та ракет великої дальності, які могли б вражати російські цілі далеко за лінією фронту.

У вересні в інтерв’ю Радіо Свобода колишній посол США в Україні (2003-2006), директор Євразійського центру «Атлантичної ради» (Atlantic Council) Джон Гербст заявив, що США мали б постачати Україні свої власні вдосконалені літаки, такі як F-15 та F-16. Але щоб ухвалити це рішення, за його словами, Вашингтону, ймовірно, знадобиться шість або вісім місяців.