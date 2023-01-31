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Байден анонсував розмову із Зеленським про зброю для України

Президенти України та США Володимир Зеленський та Джо Байден, Вашингтон, 21 грудня 2022 року

Президент США Джо Байден заявив 31 січня, що обговорюватиме з президентом України Володимиром Зеленським останні запити Києва на сучасне озброєння для захисту від Росії. Про це повідомляє агенція France-Presse.

«Ми збираємося поговорити», – сказав Байден журналістам менш як через добу після того, як він однозначно відповів «ні» на запитання, чи нададуть США Україні винищувачі F-16.

Сполучені Штати є найбільшим постачальником зброї в Україну. Коаліція інших західних країн також надсилає зброю, починаючи від гвинтівок і закінчуючи бронетехнікою та артилерією. Однак президент Зеленський на тлі продовження агресії Росії закликає до ще потужнішої та досконалішої зброї.

Раніше в січні Сполучені Штати та Німеччина погодилися надіслати до України танки, наслідуючи приклад Великої Британії.

Зараз Україна наполягає на наданні винищувачів та ракет великої дальності, які могли б вражати російські цілі далеко за лінією фронту.

У вересні в інтерв’ю Радіо Свобода колишній посол США в Україні (2003-2006), директор Євразійського центру «Атлантичної ради» (Atlantic Council) Джон Гербст заявив, що США мали б постачати Україні свої власні вдосконалені літаки, такі як F-15 та F-16. Але щоб ухвалити це рішення, за його словами, Вашингтону, ймовірно, знадобиться шість або вісім місяців.

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