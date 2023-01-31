Кулеба: ЗСУ отримають до 140 танків у першій хвилі внесків

Збройні сили України у першій хвилі внесків від партнерів отримають від 120 до 140 одиниць сучасних західних танків, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу 31 січня.

«Це – Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams. І дуже розраховуємо на Leclerc», – сказав він.

Міністр зазначив, що це немала кількість техніки, але Україна продовжує роботу як над розширенням складу танкової коаліції, так і над збільшенням внесків від уже заявлених учасників.

За словами Кулеби, танкова коаліція зараз налічує 12 учасників, але багато з них ще мають ухвалити формальні рішення щодо кількості танків, відповідно до їхніх внутрішніх процедур.

«Громадськість в Україні та партнери знають про типи озброєнь, яких ми ще потребуємо, насамперед йдеться про реактивні винищувачі й далекобійні ракети, що можуть вражати цілі на відстані до 300 кілометрів. Це не є зброєю ескалації, це зброя захисту і стримування агресора. Ми ведемо активні переговори для розблокування всіх цих рішень… Впевнений, що ЗСУ отримають всю необхідну зброю, закликаю партнерів зробити все від них залежне, щоб це сталося якомога швидше», – додав міністр.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні на даний час потрібно 300-500 танків, щоб протидіяти російським силам.

У вересні в інтерв’ю Радіо Свобода колишній посол США в Україні (2003-2006), директор Євразійського центру «Атлантичної ради» (Atlantic Council) Джон Гербст заявив, що США мали б постачати Україні свої власні вдосконалені літаки, такі як F-15 та F-16. Але щоб ухвалити це рішення, за його словами, Вашингтону, ймовірно, знадобиться шість або вісім місяців.

25 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц після багатомісячних вагань погодив рішення надати ЗСУ танки Leopard 2 і дозволити іншим країнам постачати цей танк Україні. Проте Німеччина продовжує відмовлятися обговорювати надання Україні винищувачів.