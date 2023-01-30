Шольц вважає дискусію щодо надання Україні винищувачів надто передчасною – ЗМІ

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає дискусію щодо надання Україні винищувачів надто передчасною.



«Дивно, що це обговорення проводиться», – сказав він під час прес-конференції в Сантьяго-де-Чилі, повідомляє агенція DPA.



За його словами, необхідні серйозні дебати, а не «конкуренція, у якій, можливо, внутрішньополітичні мотиви відіграють більшу роль, ніж підтримка України».



Дебати щодо такого важливого питання як поставки зброї, повинні були зосереджені, серед іншого, на раціональних міркуваннях, наголосив канцлер Німеччини.

25 січня після оголошення союзників, зокрема Німеччини, про надання Києву сучасних танків президент України Володимир Зеленський заявив, що потрібно «вийти на постачання літаків для України».

25 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц після багатомісячних вагань погодив рішення надати ЗСУ танки Leopard 2 і дозволити іншим країнам постачати Україні ці танки німецького виробництва.

За словами Володимира Зеленського, у «танковій коаліції» вже є 12 країн.

У вересні минулого року в інтерв’ю Радіо Свобода колишній посол США в Україні (2003-2006), директор Євразійського центру «Атлантичної ради» (Atlantic Council) Джон Гербст припустив, що США врешті-решт постачатимуть свої власні вдосконалені літаки, такі як F-15 та F-16. Але щоб ухвалити це рішення, Вашингтону, ймовірно, знадобиться шість або вісім місяців.