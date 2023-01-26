У «танковій коаліції» вже 12 країн – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у «танковій коаліції» вже є дванадцять країн.

«Я вдячний усім у світі, хто реально протидіє терору разом із нами. Хто пришвидшує постачання Україні необхідних засобів оборони й хто готовий посилювати санкційний тиск на державу-терориста. Розширюємо нашу танкову коаліцію – є відповідне рішення Канади, я дякую за це. Вже 12 країн є в нашій танковій коаліції», – сказав він у своєму відеозверненні.

До офіційного оголошення про надання Києву танків ЗМІ повідомляли, що дванадцять країн погодилися надати Україні близько 100 танків Leopard 2.

25 січня уряд Німеччини погодився надати Україні бойові танки Leopard 2 для двох батальйонів. В якості першого кроку Німеччина надасть 14 танків зі складів Бундесверу. Берлін також забезпечить логістику та боєприпаси. Крім того, Німеччина видасть відповідні дозволи партнерам, які мають бажання передати Україні танки цієї моделі з власних складів.

Німеччина дотепер опиралася закликам кількох країн передати танки в Україну або дозволити іншим країнам надіслати частину своїх Leopard.

Зокрема, про готовність передати ЗСУ частину танків Leopard 2 зі своїх запасів раніше повідомляли Польща, Нідерланди, Іспанія, проте вони не могли зробити це без дозволу Німеччини, країни виробника цієї техніки.

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Також 25 січня президент Джо Байден оголосив, що Сполучені Штати нададуть Україні 31 танк M1 Abrams. У своїй заяві він наголосив, що йдеться про допомогу Україні у захисті її території, це не наступальна загроза для Росії. Якби російські війська повернулися в Росію, ця війна закінчилася б того ж дня, наголосив президент США. У Кремлі після повідомлень про танки заявили, що надання Україні зброї «сприймається як пряме залучення до конфлікту».