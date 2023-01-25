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«Далі – танкова коаліція»: в ОПУ прокоментували рішення Німеччини надати Україні танки Leopard 2

Канцлер Німеччини Олаф Шольц виступає на тлі танку Leopard 2 на військовій базі Берген, жовтень 2022 року

Голова Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував сьогоднішнє рішення уряду Німеччини про надання Україні танків Leopard 2 та згоду Берліна надати дозволи партнерам, які також хочуть передати Києву ці танки.

«Перший танковий крок зроблено. Далі – «танкова коаліція». Леопардів потрібно багато», – написав Єрмак у Telegram.

25 січня уряд Німеччинипогодився надати Україні бойові танки Leopard 2 для двох батальйонів. В якості першого кроку Німеччина надасть 14 танків зі складів Бундесверу. Берлін також забезпечить логістику та боєприпаси. Крім того, Німеччина видасть відповідні дозволи партнерам, які мають бажання передати Україні танки цієї моделі з власних складів.

Німеччина дотепер опиралася закликам кількох країн передати танки в Україну або дозволити іншим країнам надіслати частину своїх Leopard.

Зокрема, про готовність передати ЗСУ частину танків Leopard 2 зі своїх запасів раніше повідомляли Польща, Нідерланди, Іспанія, проте вони не могли зробити це без дозволу Німеччини, країни виробника цієї техніки.

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